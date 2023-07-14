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遠離腦中風 樂來越健康

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

極端高溫的夏天，因為害怕中暑，狂吃冰品、電風扇直吹，真的可以避免中暑嗎？炎炎夏日，哪些行為可能反而增加中風的風險呢？

台灣腦中風病友協會將於7月15日舉辦「樂來越健康」病友慈善音樂會，除了讓病友及家屬間獲得情感交流，也歡迎各年齡層對音樂有興趣的人共襄盛舉，透過此音樂會，分享腦中風衛教資訊，讓病友、家屬及民眾在炎熱的夏日裡，一起徜徉在樂聲裡，遠離腦中風、樂來越健康。

●樂來越健康－腦中風病友慈善音樂會

演出人員 :周可薇、林忻慧、趙儀安

時間：7月15日（六）下午6時30分至9時

地點：台北松菸誠品表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）

洽詢：0800-789858

購票：年代售票或四大超商

腦中風 音樂會 中暑

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