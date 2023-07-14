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健康你我他／自在獨攬大權 一人住好舒適

聯合報／ 文／楊啟嵐（新竹市）
藉由信仰讓我走出了傷痛，逐漸能坦然面對孤獨與寂寞，甚至不想走出一個人住的「舒適圈」。圖／楊啟嵐提供
藉由信仰讓我走出了傷痛，逐漸能坦然面對孤獨與寂寞，甚至不想走出一個人住的「舒適圈」。圖／楊啟嵐提供

陪伴照料罹癌及中風的雙親十餘年，直至他們離世。從一個完整的「家庭」頓時只剩「孤老」。剛開始有著無助的恐懼，藉由信仰讓我走出了傷痛，逐漸能坦然面對孤獨與寂寞，甚至不想走出一個人住的「舒適圈」。

常見老同學們夫妻不睦或失去另一半傷痛逾恆，家家有本難念的經，他們對只捧著「聖經」的我羨慕不已。的確，我享受著「獨攬大權」的自由自在，我不愛社交、旅遊，因快樂如煙花，或隨風消散，或換來一身疲憊勞累；我喜歡沉浸在閱讀、反思與冥想的靜謐氛圍中，可以「行之苟有恆，久久自芬芳」。

一次大車禍中，我的車頭全毀，我卻安然無恙逃過一劫，驚嚇之餘，只有感謝上蒼，並提起精神、鼓足勇氣，獨自處理善後事宜。大難不死，讓我更堅強勇敢。

也曾遇到因暑熱身體虛脫不適，當下除了冷靜地自省問題病因，靠著平常讀報或網路的健康資訊，每日規律作息，幫助提升免疫力外，亦憑著強烈意志力恢復健康。疫情三年多來，我更是如魚得水，除了採購生活所需，不再開車出門「玩命」，這段期間正是我學習如何自保、自處、自娛的寶貴時光。

中文字奧妙無比：「人」+「主」=「住」；我了解目前唯有「敬天順命」，才能快樂地成為自己的「主人」。至於未來如何，就交由「主」決定了吧。

復健 中風 疫情

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