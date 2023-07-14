近半學童近視 戶外活動避免惡視力

多親近大自然，可以守護靈魂之窗。根據衛福部國健署調查顯示，台灣6至11歲學童近視率48.66%，等於將近一半的國小學童都有近視；如果每周在戶外活動達11小時，1年平均可減少55%近視發生機率。國健署強調，身處於亮、寬、廣、遠的戶外環境裡，能讓眼睛的睫狀肌放鬆，也能減少使用電子3C產品頻率，避免孩童近視惡化。

高雄長庚醫院近視防治中心主任暨國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌表示，若孩童長時間近距離使用平板、手機，眼睛會處於鬥雞眼，這時眼睛會有3種反射動作，包括眼睛內睫狀肌肉用力、眼睛外內直肌網內提、瞳孔收縮，導致眼睛處於緊繃狀態，久了容易假性近視，若每天增加1小時近距離看手機，會增加6%近視風險，若一周7天算下來，等於增加42%近視風險。

吳佩昌提醒，正常的幼稚園孩童或是國小低年級學生，應該要有100多度的遠視，若遠視少於100度，只剩75或50度，都屬於近視危險期，家長就要帶孩子看眼科，應該讓孩子保留多些遠視「本錢」，包括戶外運動、預防性點藥，避免罹患近視。

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，根據國健署曾執行國小低年級學童視力保健介入計畫的結果發現，每周戶外活動達11小時，1年平均可減少55%近視發生機率；每周日照時間超過200分鐘，則可減少49%學童罹患近視的機率，顯示戶外活動對兒童近視防治相當重要。

蔡維誼表示，透過戶外活動，除可減少孩子近距離用眼的時間之外，在亮、寬、廣、遠的戶外環境，可以讓眼睛的睫狀肌放鬆，加上陽光會刺激視網膜釋放多巴胺，抑制眼球軸長增長，幫助兒童眼睛成熟，這些因素都可減緩近視的發生及惡化。

蔡維誼說，近視為不可逆的疾病，為抵抗近視的發生，趁著暑假期間，家長可以提醒孩子用眼後，讓眼睛放鬆休息，一起做「3010120護眼操」，用眼每30分鐘休息10分鐘，再加上每天戶外活動120分鐘，達成護眼及運動加成效果。

國健署長吳昭軍呼籲，暑假期間除帶孩子多親近戶外，也別忘了每年至少1至2次定期帶孩子做視力檢查，共同保護孩子的眼睛。