麻醉、定位、手術一站完成 基隆長庚複合式手術室啟用

基隆長庚醫院複合式手術室昨啟用揭牌，院長賴旗俊說，建構更精確、安全的手術執行環境，採取一站式「麻醉、定位、手術」流程，能降低風險。基隆市長謝國樑說，長庚是大基隆醫療最後一道防線，新手術室有助守護民眾健康。

基隆長庚醫院2020年7月評估引進複合式手術室設備，歷經約3年努力終在今年6月通過核准。醫院昨辦揭牌儀式，謝國樑、基隆市議長童子瑋、衛生局長張賢政、醫師公會理事長王俊傑等人出席，見證醫療領域新里程碑。

賴旗俊說，基隆長庚專注急重症醫療在地化發展，為大基隆地區病患提供高品質、精準的醫療服務。醫院2017年引進達文西機械手臂，今年啟用複合式手術室，未來將持續提供醫學中心等級服務，讓大基隆及鄰近東北部居民不用離開家鄉就能獲得妥善醫療照護。

謝國樑表示，基隆長庚是守護基隆、東北角民眾健康最後一道防線，他不敢說「我也用得到」，但長庚建置複合式手術室，對病友是福音。市府致力提升日照、長照和醫療服務，讓民眾有感，會和長庚緊密配合，成為民眾健康靠山。

基隆長庚外科部長陳品元以腦神經外科病患為例，面對複雜的腦血管病灶，可以在複合式手術室直接診斷，加上血管介入治療來完成手術，脊椎手術也能加速精準的導航定位，確保手術的安全。