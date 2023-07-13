資源回收伯跪求別做腸造口 他辭世前靠大腸支架挽尊嚴

被診斷大腸癌末期的李大哥，嚴重腸阻塞，無法正常排便，醫師建議做腸造口，等待後續手術及化療，李大哥一聽到要裝糞袋，哭著跪下求醫師「幫我做大腸支架，要我借多少錢都可以」，即使他是靠資源回收維生，也希望不要做腸造口，醫師協助他做大腸支架，讓他在人生最後的五個月，活得更有品質，不需要為了照顧造口擔心他人眼光。

根據國健署公布最新109年十大癌症排行，大腸癌位居第一位，而十大癌症死因，大腸癌則位居第三位。每年台灣約有1.5萬名大腸癌新確診患者，台灣也是在2019年到2022年間，罹患大腸癌人數最多的國家。

林口長庚大腸直腸肛門外科主治醫師賴正洲說，早期大腸癌患者可透過手術獲得改善，五年存活率極高，但大腸癌早期幾乎沒有症狀，也讓患者常常出現血便、脹氣腹痛時才察覺，此時通常都已經進入到第二、第三期。大腸癌腫瘤通常會壓迫到腸道，使患者沒辦法放屁，甚至正常排便，此時需要做腸造口協助排出糞便。

腸造口又稱人工肛門是指在大腸腫瘤前，設置一個出口，讓糞便可以排出，由於腸造口沒有像肛門一樣的作用，排便沒辦法預警，有時候不注意，可能便袋過度承接糞便而溢出，常會造成患者社交障礙，加上需要照顧造口周邊血液循環，照顧不當，可能會造成傷口潰爛等情形。

賴正洲說，以前腸阻塞只有腸造口一項選擇，現在還有「大腸支架」有機會可以幫忙，幫助第二、三期的大腸癌患者，爭取手術的時間，也能幫助末期的患者，在最後一段時間，可以有尊嚴地活著。

大腸支架類似心臟支架，大腸支架運用大腸鏡從肛門口進入到腸阻塞處，支架撐開可讓腸道恢復直徑約2到2.5公分，與原本腸道直徑約3公分左右的寬度相差不遠，大腸支架撐開後，排泄物即可排出，也能改善腹脹等症狀。

不過，並非所有腸阻塞的患者都能使用大腸支架，賴正洲說，腸道雖具有彈性，但病變後腸道會變僵硬且脆弱，也會讓腸道的內膜變薄，大腸支架放置後，極可能造成腸道破掉，糞便流入腹腔內，可能造成致命的腹膜炎，因此腸道過於僵硬則不適合使用大腸支架，另外，如果腫瘤壓迫腸道嚴重到「毫無空隙」，讓支架無法順利撐開，也不在適用範圍內。

賴正洲說，2021年12月起，健保給付無法接受手術的大腸癌合併腸阻塞，且腫瘤位置距離肛門口5公分以上患者，使用大腸支架，其餘患者則採自費使用，大腸支架自費價約落在8萬到12萬之間。

林口長庚從2004年由胃腸科劉乃仁醫師完成第一例大腸支架置放開始，至今已置放超過60 個案例。早期大腸支架的置放以安寧緩和醫療為主，患者多是癌末或年紀超過70歲（合併多重病史且身體虛弱）的病人。近5年，大腸直腸外科也參與大腸支架的置放，以接受後續根治性手術前的橋樑（銜接）目的為主，安寧緩和醫療為輔，至今也完成超過50個案例。