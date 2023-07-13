「3880元」吃到飽怎麼吃最划算？營養師建議先吃「這食物」

饗賓餐旅旗下最新頂級吃到飽「饗 A Joy」，一人最高需花費3880元才能吃到，堪稱台灣吃到飽天花板，儘管如此，開放訂位後仍直接爆滿、一位難求。民眾對於吃到飽餐廳非常喜愛，該如何吃才能吃得划算又不傷身，營養師建議，應有意識「規畫」自己的餐盤，分為四等份，兩份裝蔬菜、一份蛋白質、一份澱粉；另外，不建議一開始就吃水果，血糖快速上升，恐無法吃下更多佳餚，建議「先吃蔬菜」，才能進攻更多美食。

民眾過節、聚餐、慶祝都喜愛選擇吃到飽餐廳，賓主都能夠自行選擇自己愛的菜餚，深受各族群歡迎。不過也因為要自己選擇想吃的食物，就更得要知道自己「想要吃」什麼，避免吃下過多的油脂、澱粉，反而成為身體的負擔。

美兆健康管理中心營養師江幸芸表示，許多民眾都想要吃回本，所以一開始就專攻高單價的牛肉、海鮮、生魚片，但要注意隨著年紀增長、生活壓力大，胃酸分泌愈來愈少，對於蛋白質的消化能力開始下降，過量攝食容易感到胃脹氣、胃慒慒，即使是高級食材也要酌量攝食。

「有規畫性的進食，可獲得最好的飲食體驗。」江幸芸建議，飲食順序上從熱量最低的「蔬菜」開始進食，再來是蛋白質，最後則是澱粉類以及甜點。若一開始就吃水果，果糖會造成血糖上升，飽足感也隨之上升，後續其他食物可能也吃不太下了。

江幸芸說，取餐前可以先想好這餐的目的，是「吃飽」還是「吃到想吃的」，還是要「吃回本」，若想要吃得滿足，飲食的心態很重要，若習慣把飲食當作生活的發洩，容易「無意識進食」，囫圇吞棗了很多其實不愛吃、卻是高熱量的食物，很容易產生肥胖問題。

「研究顯示，每口進食咀嚼15分鐘的人體重通常較瘦。」江幸芸表示，「正念飲食」相當注重「覺察」，覺察自己為甚麼吃、想吃甚麼，帶著愉快的心情有意識的選擇食物，並且細嚼慢嚥；以「好好享受」的心情取代一定要「吃回本」、「吃到飽」的心態。

有些人為了吃大餐，一整天不吃東西。對此，江幸芸也提醒，餓太久後突然大量進食，對腸胃來說傷害相當大，一來整天不分泌的胃酸，突然得大量分泌胃酸，又為了裝下大量食物，胃得再撐大，血糖的高低震盪也對身體其實都是傷害。

江幸芸分享案例，臨床上有糖尿病患者，即使去到吃到飽餐廳，也能夠吃得很多、很盡興，因為平日對於自己的身體相當瞭解，知道自己吃什麼食物血糖會升高多少，所以可以搭配多少蔬菜類均衡，「找到自己適合吃也愛吃的食物」，慢慢學習自己最適合的進食方式。

江幸芸建議，每個餐盤可以分為四等份，其中兩份裝「蔬菜類」、一份裝「蛋白質」、一份「澱粉」，不管吃到飽或日常進食都可以參考這樣的比例分配，既能選擇自己愛吃的佳餚，也能吃到健康均衡的營養。