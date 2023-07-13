醫師公開「夏日秒上手居家存髮術」！蔘層呵護「洗+梳」逆轉頭皮能見度

夏日高溫遇上安全帽，真的讓人好崩潰！明明昨天才洗頭，今天就扁塌搔癢、髮型失控、還飄出尷尬異味，油頭人的心酸誰能懂？如何才能改變體質和髮質，給頭皮和秀髮恰當的「調理」，讓夏天脫下安全帽，依然能夠飄著一頭健康、豐盈的秀髮？

中醫師何穎盈提供民眾養護頭皮3大對策。 (圖／擷取自噓星聞影音)

中醫師揭密「養護頭皮3大對策」對於頭皮老是出狀況的人來說，了解如何治標也治本、給予頭皮全方位的照顧對策，是一大學問！中醫師何穎盈指出，頭皮問題通常是長期作息不正常、飲食不節制、壓力累積、或內分泌異常所造成，例如濕氣重燥、熱的體質，容易造成頭皮出油，導致毛囊不健康而掉髮，建議民眾保養頭皮可以從3方面著手：

1. 調整飲食。平日飲食盡量減少攝取容易引起皮膚發炎的食品，例如油炸、辛辣、高糖的食物。

2. 作息規律。維持規律作息，不熬夜、不過度疲勞。充足的睡眠對於身體各部位的保養與修復，都是不可或缺的。

3. 梳髮加強按摩。留意洗頭的頻率和方式，洗頭前先梳髮清除表層灰塵，避免髮絲糾結；睡前輕梳髮絲、活絡頭皮，預防睡覺時頭髮摩擦分岔。選用適合的洗護髮用品，避免聽信坊間直接塗抹蘆薈或生薑的偏方。

選擇含有咖啡因、人蔘等漢方藥草的洗護髮品，洗髮順便為頭皮補充營養。 (圖／擷取自噓星聞影音)

至於該如何挑選合適的洗護髮品？中醫師建議以「溫和、滋養、天然」為原則，也可以選擇含有咖啡因、人蔘等漢方藥草搭配，洗髮順便為頭皮補充營養。例如頭皮養護專家《呂Ryo》「滋養韌髮系列」，內含整株人蔘萃取精華和人蔘x咖啡因™獨家專利成分，如同大眾所知，人蔘有大補元氣的作用，能由外而內為頭皮「進補」，幫助滋養毛囊，讓氣血循環達到末梢，使毛髮更有光澤，同時能強健髮根、緩解掉髮問題，讓頭皮更健康。

《呂Ryo》推出限量「蔘層呵護禮盒」，消費者在家就能輕鬆把頭皮照顧好。 (圖／擷取自噓星聞影音)

限量「蔘層呵護禮盒」，輕鬆打造「頭髮富翁」為了解救廣大油頭族，《呂Ryo》推出限量「蔘層呵護禮盒」，內含三種「洗護髮神器」，讓使用者在家就可以運用簡單3步驟：洗髮、髮膜、睡前梳頭，有效完成頭皮護理課程，晉升「頭髮富翁」。

《呂Ryo》以50年科研力融合韓方成分，打造專屬《呂Ryo》的頭皮科學，透過173項專利成分和技術，針對各種頭皮類型提出最佳養護對策。《呂Ryo》滋養韌髮洗髮精共有3款，讓油性、中乾性、敏感性頭皮都能對症護理。如：油性頭皮的上班族或學生，以及頭皮經常悶在帽子裡的機車族，可以透過「油性適用款」雙效皮脂控制成分—松針和薄荷萃取物，調理皮脂分泌，加上人蔘全草和咖啡因萃取物，強健髮根，防止髮絲斷裂，強化秀髮的自我防護。

洗髮後再搭配頭皮護理好幫手—滋養韌髮瞬護髮膜，溫和舒緩調理頭皮健康，達到理想的保濕度。市面上大部分髮膜都只能用在髮絲，《呂Ryo》滋養韌髮瞬護髮膜從髮絲到頭皮都可以使用，洗髮中可梳頭加強營養吸收，透過獨家8大成分快速為秀髮補充滋養能量，提升髮絲的彈性與韌度，並為頭皮建立防禦機制。

「蔘層呵護禮盒」隨附養髮氣墊梳，頭皮要健康，梳頭不可少，梳頭可增強新陳代謝，活絡頭皮血液循環，是存髮最簡單關鍵的行動。每天在洗髮前、護髮中、睡覺前輕梳頭髮、按摩頭皮，透過日常小習慣的改變，便能輕鬆無負擔、長久地改善頭皮能見度！

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