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明後天如典型夏天 周六起低壓帶影響「變臉」全台迎雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明、後天高溫炎熱，午後雨範圍再縮小，如典型夏天。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
明、後天高溫炎熱，午後雨範圍再縮小，如典型夏天。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

明、後兩天同樣高溫炎熱，午後雨範圍再縮小，感受如典型夏天；但周六起，受低壓帶接近影響，天氣明顯轉變，東半部有雨，周日水氣漸多，全台都有機會下雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩天天氣與今天類似，同樣高溫炎熱，午後雨範圍則再縮小，集中南部地區、各地山區，感受如典型夏天，各地普遍高溫33度至35度，而大台北、中南部近山區高溫上看36度。

他指出，周六起，天氣型態明顯轉變，隨著南方水氣移入，受低壓帶接近影響，東半部、恆春半島降雨增加，陣雨時間更長，午後各山區、近山區平地局部雷陣雨。

周日到下周三，低壓帶影響，天氣轉更不穩，東半部、南部及北海岸降雨機率高，其他地區仍以午後雷陣雨為主，其他時間也有降雨機會。

周六起，受低壓帶接近影響，天氣明顯轉變，東半部有雨，周日水氣漸多，全台都有機會下雨。圖／中央氣象局提供
周六起，受低壓帶接近影響，天氣明顯轉變，東半部有雨，周日水氣漸多，全台都有機會下雨。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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