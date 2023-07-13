聽新聞
test
0:00 / 0:00
明後天如典型夏天 周六起低壓帶影響「變臉」全台迎雨
明、後兩天同樣高溫炎熱，午後雨範圍再縮小，感受如典型夏天；但周六起，受低壓帶接近影響，天氣明顯轉變，東半部有雨，周日水氣漸多，全台都有機會下雨。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩天天氣與今天類似，同樣高溫炎熱，午後雨範圍則再縮小，集中南部地區、各地山區，感受如典型夏天，各地普遍高溫33度至35度，而大台北、中南部近山區高溫上看36度。
他指出，周六起，天氣型態明顯轉變，隨著南方水氣移入，受低壓帶接近影響，東半部、恆春半島降雨增加，陣雨時間更長，午後各山區、近山區平地局部雷陣雨。
周日到下周三，低壓帶影響，天氣轉更不穩，東半部、南部及北海岸降雨機率高，其他地區仍以午後雷陣雨為主，其他時間也有降雨機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言