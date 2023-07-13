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全國技能競賽明登場 陳建仁到場為選手加油打氣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
53屆全國技能競賽明於南港展覽館、南港高工登場，今舉行開幕典禮。行政院長陳建仁、勞動部長許銘春、教育部長潘文忠出席典禮。記者葉冠妤/攝影
53屆全國技能競賽明於南港展覽館、南港高工登場，今舉行開幕典禮。行政院長陳建仁、勞動部長許銘春、教育部長潘文忠出席典禮。記者葉冠妤/攝影

第53屆全國技能競賽明天於南港展覽館、南港高工登場，1181名技能好手將競技。今舉行開幕典禮，行政院長陳建仁今親自到場為選手加油打氣，勞動部長許銘春則在致詞時表示，台灣已爭取到2025年第2屆亞洲技能競賽主辦權，這也是我國睽違30年後再度舉辦國際級的技能賽事。

第53屆全國技能競賽主題「不設限、無極限」，象徵選手擁抱技能不設限，熱情發揮無極限，開幕典禮邀請了應援大使宇宙人樂團，獻唱量身打造的主題曲「最初的夢想」。

陳建仁致詞時表示，他要恭喜所有參加比賽的選手們，大家經過分區競賽，來參加全國賽，就是一種成就、成功，也實現了理想 ，這場比賽，同時也是重要的國手選拔賽，因此他今天特地來為大家加油打氣。

陳建仁也提及，近年政府投入80億元補助學校汰換設備等，高教深耕也投入150億發展特色、產學合作，教育部更與勞動部合作，預計從下學期起推動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，修習完後可分發至各公立技職高中擔任正式老師，讓優秀人才的技藝得以傳承下去。

許銘春指出，本屆全國賽有青年組55個職類、青少年組13個職類，總計68職類、1181名選手爭取全國技能領域最高榮耀，除選出各職類優勝選手，也將選拔部分職類的入圍國手，入圍者會在八月底參加第二階段國手選拔，正取者將代表我國參加第2屆亞洲技能競賽以及第47屆國際技能競賽。

許銘春說，這次台灣爭取到第2屆亞洲技能競賽主辦權，這是繼1993年後舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際賽事主辦權，這表示我國技能受到國際社會肯定。

教育部長潘文忠說，去年46屆國際賽，我國拿下6金13銀6銅17獲勝，在57個參賽國家排名世界第3，獎牌數也是歷年最高，優秀成績證明我國的技能實力。

本屆由漆作裝潢職類男生選手代表李俊誠、餐飲服務職類女生選手代表許佳玉帶領所有選手宣示。

國際技能競賽 許銘春 陳建仁

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