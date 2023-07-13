增違停罰則 貨運倉儲工會批「無足夠車位」擬上街抗爭

交通部修正《道路交通安全處罰管理條例》，增加靜態違規停車，將對駕駛人和公司的違規記點，記點達一定程度將吊扣、吊銷駕照或吊扣牌照。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會不滿指出，台灣道路規劃未符合社會現況和產業需求，根本無足夠的貨車臨停車位，司機只能被迫違規，盼交通部回應4點訴求，否則不排除走上街頭抗爭。

宅配需求年年增長，公司和客戶更講究快速到貨，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，此次修改的道交條例完全沒有考慮貨車司機的工作情況，台灣道路規劃不符合產業需求，大台北地區的貨車臨停車位更是嚴重不足，應改變產業結構和道路規劃，而不是只會重罰貨車司機，讓成千上萬家庭受影響。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會提出四大訴求，包括廣設貨車臨停車位，從根本改善違規停車問題；違規停車是公司交辦工作所致，公司不能以此為由解雇員工，保障員工工作權；修法應和工會協商，盼交通部與該會討論制定合理配套；要求貨運公司全面負責貨車司機「靜態違規停車」罰款

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，交通部不從源頭解決想辦法，用貨車司機的工作權當祭品，根本是官逼民反，若對四大訴求沒有具體改善的回應，將擇日走上街頭抗爭。