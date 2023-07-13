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新冠染疫仍有5天自主健康管理 李秉穎曝考量

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
ACIP召集人李秉穎（右）今接受新聞放鞭炮主持人周玉蔻（左）專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片
ACIP召集人李秉穎（右）今接受新聞放鞭炮主持人周玉蔻（左）專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎今日稍早在節目專訪提到疾管署將修改「自主健康管理」天數從10天縮短為5天；疾管署亦表示，已經有共識，仍待與相關部會討論後確認。

3月20日起輕症免通報、免隔離，快篩陽性（且非中重症）者，疾管署建議進行「0+n自主健康管理」到快篩陰性或是距離發病日／採檢陽性日達10天。自主健康管理期屬於指引建議，並沒有相關罰則。疾管署建議有症狀時在家休息，避免不必要外出，無症狀或症狀緩解（退燒至少1天）後可安心外出；外出時請全程佩戴口罩。

李秉穎解釋，考量與病毒共存、降低對民眾生活的干擾，因此逐漸減少自主健康管理天數。同時也要考慮發病前幾天的傳染力比較高，盡量不要去人多的地方；再者，目前新冠中重症、死亡的比率仍然比流感高，仍不宜完全鬆綁，因此仍建議有5天的自主健康管理。

疾管署發言人曾淑慧也說，若是非新冠併發症的快篩陽民眾，接下來預計調整成自主健康管理5天或是自行呼吸道檢體快篩檢測陰性，目前在專家會議已經有共識，但還需要再討論溝通，確定後會正式公佈。

民眾若是身邊有染疫民眾，可以如何自保？北醫附醫成人感染科主任莊涵琄提醒，民眾應該多洗手、避免搓揉眼睛、鼻孔，並且配戴口罩提升保護力；而染疫或是咳嗽民眾應該用手肘阻擋，因為手容易接觸環境，若是用手遮掩反而容易傳播。

新冠疫情本周脫離高原期，上一周每日平均新增190例本土確定病例，較前7日每日平均下降8.2%。疫情高峰已過、呈下降趨勢，仍須持續關注後續疫情變化，但併發症（中重症）以65歲以上長者占77%最高，需多提高警覺。

健康管理 快篩陽性 疫情

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