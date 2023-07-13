蝦皮購物「7.18號會員日」會員獨享「麥當勞蛋捲冰淇淋」領券限量買1送1
隨著氣溫節節升高，蝦皮購物7月站上「降溫」關鍵字搜尋量較上月同期增加50%，將在「7.18號會員日」強攻消暑商機，推出會員專屬WOKY、東元等大牌夯品買1送1，白金蝦、金蝦會員再加碼麥當勞蛋捲冰淇淋用券買1送1。此外，夏季高溫更可能伴隨颱風出沒，即日起至7月30日蝦皮購物「安心防颱專區」精選多款抗颱好物最低2折起。
蝦皮購物「7.18號會員日」寵粉再升級，除了「全站299元起免運」、「蝦幣回饋最高10%」外，熱銷品牌夯品再祭出會員專屬買1送1優惠，白金蝦和金蝦會員更獨享「麥當勞蛋捲冰淇淋」領券限量買1送1，7月18日當天一次帶回2支冰品只要18元；「午茶夫人美味特調手搖茶12入」，7月18日2組優惠299元；7月18日「東元R32變頻冷暖分離式空調」限時不用兩萬元即可入手，再送手持式蒸氣掛燙機；原價破千元的「Bone頸掛風扇」2個7月18日限時優惠價650元；好穿又百搭的Nike Daybreak破盤優惠價2,945元買1送1，相當於48折。
夏季除了炎炎高溫，更是颱風的旺季，蝦皮購物即日起至7月30日推出「安心防颱專區」，6大專區抗颱必備品祭出最低2折起優惠，停電就用一次能支援三台裝置的「iMINI磁吸行動電源」，多台設備一次充足最安心，限時優惠價699元；緊急照明工具「百利世LED工作燈」限時優惠價1,162元；居家必備「WaterBOB家用緊急儲水袋378公升」限時優惠價1,998元。
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