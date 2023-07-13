時代的眼淚 經營40年百岳登山體育用品公司熄燈

經營長達40年，陪伴無數山友的「百岳登山體育用品公司」，今天無預警在官網宣布永久停業，訊息在運動社群平台「健行筆記」臉書粉專流傳，許多網友不敢置信，「百岳居然倒了」！百岳公司代表人林啟文在聲明表示，由於資金無以為繼，終止營運，這是40年來最沉重也最無奈的決定。

百岳創辦人林啟文在聲明表示，由於面臨經營嚴重困境，營運資金無以為繼，不得不宣布即日起，百岳將熄燈，終止營運。很榮幸與大家一起走過人生中最美麗的風景，最後以這樣的方式結束營業，實在愧對各位好友支持，內心十分難過自責，百岳沒有盡到應盡的企業責任。

林啟文對辛勤付出的百岳夥伴感到愧歉，認為沒能繼續照顧大家，但他表示，公司一定會完善處理大家的薪資還有資遣事宜。對一路相挺支持百岳的協力廠商、經銷同業，也會盡全力降低終止營運所帶來的傷害與衝擊。

至於負債部分，已委由明法臻興律師事務所宋明政律師處理，發函通知各債權人申報債權，並就百岳的資產、存貨，由執行處拍賣後分配各債權人清償。

「100mountain百岳戶外裝備」登山體育用品店是山友添購裝備的好去處，無預警宣布終止營運後，官網已發布停業公告，臉書粉絲專頁也關閉。老闆林啟文早年在中山大學山野社擔任指導老師，他的員工很多都是中山大學當年指導的學生，先在百岳打工，畢業後轉為正職。