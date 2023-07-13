低地力農地做光電挨批滅農 陳吉仲：法制作業會先暫停

內政部近期預告，將在農委會提出的低地力地區，以及原本漁電共生區位內，非養殖生產專區且長期棄養的魚塭，推動申設程序更簡便、光電覆蓋率更高、免結合農漁業經營的「綠能發展區」。但學界與環團批評其中的準則、規劃、面積、管理都不明就加速修法，形同農委會棄守農地，放任光電在侵害農地與農民權益。

農委會主委陳吉仲今天參加咖啡產業聯盟活動時表示，這與事實不一樣，現在配合光電的地區都是不利耕作地，或是低地力才有相關變更容許上不一樣的條件，不會影響到農地耕作，也不影響農業生產，才跟農地上光電完全切開；農地光電在2020年7月7日到現在規範沒有改變，小於2公頃不得施作，2至30公頃要經過縣市政府、區委會，至今農委會也沒有通過一件申請，至於30公頃以上也不會。

陳吉仲說，農委會不建議也不會推農電共生，只是務實地把不會影響到農業生產的區域才畫出去，外界比較擔心綠能發展區，相關的法制作業會先暫停，持續進行溝通，目前政策沒有完整溝通不會往下走，也不會推農電共生，農地會以農業生產為主，會去做光電的，是不力耕作地，已經公告的約2000多公頃。

他表示，所謂低地力，是務實盤點，不適合農業生產，才會用這樣方式進行，由農委會訂定，由低地力土地配合光電，比如土壤酸度高，有農試所土壤品質調查，就算勉強耕作產量也會糟糕，才屬於低地力，也才會鼓勵做光電；比如，雲林口湖，有30、40公頃土地，過去30、40年都沒有養殖；目前農委會在農電上沒有任何調整；會先跟外界溝通完後，才會進行法制作業，沒有溝通不會往下走。