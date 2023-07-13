政院通過性騷法修法草案 申訴期限延長2到3年

MeToo浪潮5月起在台灣湧現，行政院會今天通過性騷擾防治法修正等草案。衛福部表示，這次把申訴期限延長為2到3年，並祭出罰鍰，行為人有配合調查義務，確保調查順利進行。

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛下午接受媒體聯訪表示，考量性騷擾通常發生在一瞬間，被害人第1時間受到驚嚇，往往來不及反應及保存證據，這次主要針對維護被害人權益申訴修法。

張秀鴛說，首先是建立可信賴的申訴調查程序，包含明確化受理窗口，並健全各機關性騷擾防治組織，中央政府設立諮詢會、地方政府設立審議會，且二者遴聘（派）委員女性代表不得少於二分之一，強化申訴調查的可信賴性，提升民眾求助意願。

在場所主人應做有效改善措施方面，張秀鴛表示，這裡所指的場所即不特定人可進出的公共場所，若發生性騷擾事件，場所主人應注意被害人安全及維護其隱私，協助被害人提起申訴與保全證據，必要時可報警，同時應檢討所屬場所安全，如照明設備調整、監視器視線死角改善等，違者處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

這次修法特別延長申訴時效。張秀鴛說明，以前是事發1年內提出申訴，未來針對不同樣態的性騷事件時效不同，權勢性騷擾於知悉事件發生3年內可提起申訴，一般性騷擾也延長至2年內，至於未成年被害人部分，則可於成年後3年內提出申訴。

她進一步指出，在整個調查過程中，行為人有配合調查義務，違者處1萬元至5萬元罰鍰。

此外，為嚴懲並遏止權勢性騷擾，修法加重對他人為權勢性騷擾的刑事責任，加重其刑至2分之1，同步調高行政責任罰鍰，最高可裁處60萬元，而在民事責任方面，法院得因被害人請求，酌定損害額1倍至3倍懲罰性賠償金。

張秀鴛舉例表示，比方說被害人求償8萬，法官可視侵害程度判賠8萬至24萬元。

新法同時增訂保護專章提供友善服務，包括規範媒體及因職務或業務知悉者，應予保密，違者加重處罰6萬至60萬元，此外任何人亦應遵守保密義務，違者處2萬至10萬元罰鍰。

在被害人保護服務部分，張秀鴛表示，增訂調查中應視被害人身心狀況，主動提供或轉介諮詢協談、心理輔導、法律協助、社會福利資源及其他必要服務。

草案將送立法院7月臨時會審議，行政院長陳建仁昨天說，期盼這月底就能完成三讀。