慢性淋巴性白血病標靶新藥納健保 逾百人受惠

今年7月起，新一代口服標靶BTK抑制劑首獲健保給付，作為慢性淋巴性白血病17p染色體缺陷患者的1線用藥，及其他2類患者的2線用藥，預計149人受惠，患者年省新台幣200多萬元。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍今天告訴中央社記者，這款新一代口服標靶藥物是第2個健保給付的BTK抑制劑，2月16日全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬定會議考量，這款新藥與正在給付的BTK抑制劑藥物比較，臨床試驗資料效果相似，副作用似乎較低。

張惠萍說，在兼顧病患期待及提供臨床多1種藥物選擇，廠商同意簽訂藥品其他給付協議，達到實際藥費無財務衝擊，共擬會同意新一代口服標靶BTK抑制劑納入健保給付，預估可以為每名患者1年省下約205萬8600元，預估受惠人數約149人，健保預估每年會增加支出約5000萬元。

新一代口服標靶BTK抑制劑健保給付範圍，為具有第17對染色體短臂（17p）缺失的慢性淋巴性白血病（CLL）患者，可作為第1線或第2線藥物，及難治/復發型被套細胞淋巴瘤（rrMCL），也就是先前接受過至少1種化學或標靶治療方式無效或復發的被套細胞淋巴瘤患者，作為第2線藥物。

據衛生福利部國民健康署109年癌症登記報告，慢性淋巴性白血病患者共計241人，占白血病發生人數約9%，即使病人數相對少，但有逐年緩慢增加趨勢。中華民國血液病學會理事姚明今天在記者會中分析，可能與近年民眾逐漸養成定期健檢習慣有關。

血液癌症主要可分3大類，血癌（白血病）、淋巴癌、多發性骨髓瘤。姚明表示，慢性淋巴性白血病患者平均確診年齡是60至70歲，統計顯示，超過90%患者確診時至少合併有1種共病，其中最常見是糖尿病及心衰竭，高齡、共病等問題造成患者對治療的承受度有限。

中華民國血液及骨髓移植學會秘書長蔡承宏提到，基因變異是慢性淋巴性白血病重要的預後因子，其中具有17p染色體缺陷的病患通常預後最差，「醫師看到17p就冷汗直冒」，國際治療準則建議若患者具有第17對染色體短臂缺失，第1線治療應該以標靶治療為主，歐美已趨向減少化療使用。

蔡承宏說，研究顯示，與化療合併針劑標靶的47%相比，單用新型口服標靶藥物治療患者的24個月無惡化生存期為87%，大幅提升85%；新型口服標靶藥物不僅延長存活期，同時降低副作用，如心房顫動風險從舊有標靶藥物的16%降至9.4%，因不良反應中斷治療風險也從21.3%降到14.7%。