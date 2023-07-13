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基隆長庚新手術室啟用 一站式流程降低病患風險

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室啟用揭牌典禮，一站式「麻醉、定位、手術」流程，可降低病患可能承受的風險。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室啟用揭牌典禮，一站式「麻醉、定位、手術」流程，可降低病患可能承受的風險。記者邱瑞杰／攝影

基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室（Hybrid OR）啟用揭牌典禮，院長賴旗俊說，建構更精確、安全的手術執行環境，採取一站式「麻醉、定位、手術」流程，可大大降低病患可能承受的風險。基隆市長謝國樑出席時說，長庚可說是大基隆醫療最後一道防線，新手術室啟用更有助守護民眾健康。

基隆長庚醫院2020年7月評估引進複合式手術室設備，歷經約3年努力終在今年6月通過核准。醫院今天上午11點在5樓國際會議室舉辦揭牌儀式，謝國樑和基隆市議長童子瑋、衛生局長張賢政、醫師公會理事長王俊傑等人出席，見證基隆醫療領域新的里程碑。

賴旗俊說，基隆長庚專注急重症醫療在地化發展，並為大基隆地區病患提供高品質、精準的醫療服務。醫院2017年引進達文西機械手臂，今年啟用複合式手術室，未來將持續提供醫學中心等級的服務，讓大基隆及鄰近東北部民眾不用離開家鄉就能獲得妥善醫療照護，安全與健康更有保障。

謝國樑表示，基隆長庚幾乎可說是守護基隆、東北角民眾健康的最後一道防線，他不敢說「我也用得到」，但長庚建置複合式手術啟用，對需要接受手術的病友來說是一大福音。市府致力提升日照、長照和醫療服務，讓民眾有感，並會和長庚緊密配合，成為民眾健康的依靠。

童子瑋說，前陣子到長庚醫院住院治療，對醫院新設備啟用更加有感觸，謝謝長庚體系投注資源提升設備，照顧大基隆地區民眾。

長庚醫院表示，傳統手術室開刀過程中，若要做術中檢查，須將麻醉中的病患轉送血管攝影室，或反覆以人工移動C型手臂X光機照相，病人風險和醫護人員工作量都會增加。複合式手術室配備「多軸式血管攝影系統」，讓病患可同時、同地完成手術。

基隆長庚外科部長陳品元以腦神經外科病患為例，面對複雜的腦血管病灶，可在複合式手術室直接診斷，加上血管介入治療，完成手術治療，脊椎手術也能加速精準的導航定位，增加病患手術的安全。

基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室啟用揭牌典禮，一站式「麻醉、定位、手術」流程，可降低病患可能承受的風險。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室啟用揭牌典禮，一站式「麻醉、定位、手術」流程，可降低病患可能承受的風險。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室啟用揭牌典禮，一站式「麻醉、定位、手術」流程，可降低病患可能承受的風險。記者邱瑞杰／攝影
基隆長庚醫院今天舉辦複合式手術室啟用揭牌典禮，一站式「麻醉、定位、手術」流程，可降低病患可能承受的風險。記者邱瑞杰／攝影

手術 長庚

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