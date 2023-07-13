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白飯之亂 許常德提同理心：不要把人逼到懸崖邊
台灣掀起白飯之亂，「這個亂裡討論的旁觀者80%是大人」，作家、知名音樂人許常德在「許常德的地下手記」臉書粉專表示，連大人都有那麼多不同的觀點，為何只給學生他們並不樂意的選項？說道歉，對雙方都不會是問題，但有沒有一個有高度的人把這件事講清楚，大家一起上個課，不要只是官方式的罐頭式處理。
許常德說，不要說是學生了，他也不會樂意，因為這個事件的靈魂不見了，這個靈魂就是同理心。不要把人逼到懸崖邊，不要忘了我們有善與助人的力量。大人與學生都可以展現不一樣的態度，既然這件事已到了萬眾矚目的時刻，你們就好好表現一下正能量的魔幻力量。
傳出有北科大學生想辦飯桶王大賽。不過，「北科第一屆飯桶王大賽」發起人今天凌晨突在「國立臺北科技大學_全體學生」臉書私密社團喊停，「不辦了，我好怕，水很深，對不起，對不起，對不起」。
許常德表示，學生辦「飯桶王大賽」，大人真的不要急著下定論。「那麼多談時事的節目大家都沒印象嗎？為何大人可以做，學生就一律被想成是不可以」。
許常德說，如果要辦飯桶王比賽的人只是想來蹭熱度，很快就會被挖出沒料。如果是心懷不軌想賺錢，錢若賺到了，也就染上趁人之亂的賺錢術。如果只是氣不過也說不清，就會像現在這樣可以彈性的不舉辦了。
不過，許常德說，他很好奇飯桶王大賽的策畫案，抓住時事點的活動策畫很常見，但這麼擦邊球的打法，一定要夠專業的團隊和夠正直的結尾，不要在傷口上有一點撒鹽，一點就會破功，這就是創意和惡意的差別。
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