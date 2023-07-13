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疫情線上學習學童視力不良率增 戶外活動防近視

中央社／ 台北13日電

COVID-19疫情期間，線上學習時間增加、戶外活動變少，學童視力不良率從疫前的約44%增加至45%以上，眼科醫師憂未來擴大數位學習，若無視力保健對策，數據恐持續上升。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿，呼籲家長重視孩子視力，響應暑假走出戶外護眼行動。根據106年度兒童青少年視力監測調查顯示，台灣6至11歲小學兒童近視率48.66%，高雄長庚紀念醫院眼科主任吳佩昌說，預計今年9月將公布最新監測數據，可能上升也可能下降，「真的忐忑不安。」

吳佩昌表示，過去在各界努力下，學童視力不良率逐年下降，甚至一度降至44.6%左右，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，增加遠距線上學習、減少戶外活動時間，學童視力不良率上升到45%，在兒童整體視力變差時，讓眼科醫師忐忑的原因與教育部將擴大推行政策有關。

政府從去年起，為期4年將投入新台幣200億元，在全國中小學全面推動數位學習精進計畫，達成「生生用平板」。吳佩昌說，面對數位學習，一定要有相對應的學童護眼政策，但如今不只「生生有平板」，甚至「班班有冷氣」，未來是否能下課教室淨空，讓學生走進戶外也是未知數。

根據國健署民國102年國小低年級學童視力保健介入計畫結果，發現每週戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率；每週的日照時間超過200分鐘，可減少49%學童罹患近視機率。吳佩昌指出，計畫凸顯戶外活動對兒童近視防治相當重要，面對新制，未來恐怕要更強制介入，落實下課教室淨空。

另外，吳佩昌也提到「遠視儲備量」，嬰幼兒眼睛天生即具備生理性遠視，可抵抗近視的發生，因而被視為眼睛的健康存款，若用眼過度，則會快速消耗遠視儲備量，一旦遠視儲備量不足，就有可能罹患近視，並發展為高度近視，呼籲家長重視。

國健署呼籲，近視是不可逆疾病，為抵抗近視發生，趁著暑假期間，家長可以提醒孩子用眼後，需讓眼睛放鬆休息，用眼每30分鐘休息10分鐘，再加上每天戶外活動120分鐘，達成護眼及運動加成效果，提醒每年至少1至2次定期帶孩子做視力檢查。

近視 視力 醫師

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