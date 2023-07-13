放寬4款動物用藥殘留 食藥署：安全性高毋須訂容許量

衛福部今日公告修正「動物用藥殘留標準」，增修4款動物用藥品的殘留容許量，可用於雞、豬、牛肉上。食藥署副署長林金富表示，本次是由農委會提出申請，參考國際標準並評估後，訂定出安全容許量，其中促性腺素釋放激素以及布舍瑞林，因不會被人體腸胃道吸收、代謝快速，因此開放准用，未訂容許值。

林金富表示，動物用藥核准登記、訂定殘留容許量，分別由農委會、衛福部分工辦理，本次為農委會有使用需求提出申請，開放的四款動物用藥為芬苯達唑、巴隆黴素，以及賀爾蒙類的促性腺素釋放激素、布舍瑞林。

林金富說明，「芬苯達唑」為抗寄生蟲用藥，可用於雞禽上，預防腸胃道的寄生蟲感染，容許量為雞肉0.05ppm、雞肝0.5ppm、雞腎0.05ppm、雞蛋0.6ppm；「巴隆黴素」則用於牛、豬，為抗生素，用於治療腸道感染，牛、豬肉容許值為0.5ppm、肝、腎則皆1.5ppm。

林金富說，另外賀爾蒙類的「促性腺素釋放激素」、「布舍瑞林」，用於治療牛、豬的卵巢囊腫疾病，依照國際規範是不用訂定標準，亦可以用於動物上，因為不容易被腸胃道吸收，代謝相當快，成分也跟天然食品相同，安全性較高，因此通過准用，不訂定標準量。

食藥署表示，動物用藥殘留標準之訂定，係依據前端使用需求及規範，並根據藥品的動物毒理性資料、殘留試驗資料及國人飲食調查等資料，進行國人飲食所攝取殘留藥物之安全性評估及參酌國際規範後，送請「食品衛生安全與營養諮議會」審查，並會商農委會。

食藥署本次修正「動物用藥殘留標準」2月23日進行預告程序60日，經充分蒐集考量評論意見，依原案辦理發布程序。