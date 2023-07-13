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還路於民大遊行8月20日凱道登場 5大訴求、遊行路線大公開

聯合報／ 記者周湘芸周彥妤／台北即時報導
日前「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動。本報資料照片
日前「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動。本報資料照片

行人零死亡推動聯盟成員、百萬網紅Cheap說，原定8月27日的還路於民大遊行，提前至8月20日周日下午4時在凱道舉辦。今天中午展開募資活動，公布遊行路線、5大訴求，短短1個小時就已達11萬元。

Cheap的YouTube頻道有126萬人訂閱，他長期關注行人路權等交通議題，曾與路權團體在多個縣市舉辦「行人安全大富翁串連快閃活動」，訴求終結行人地獄。

行人零死亡推動聯盟為「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」展開募資活動，目標金額252萬元。Cheap表示，經費除了用於當天活動，結餘將成立路權組織，大遊行不是結束，而是開始，我們會持續監督政府，直到人本交通那天的到來。

根據募資活動介紹，「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行將於8月20日周日下午4點，在凱道舉辦。行人優先的人本交通不會造成對立，而是引領我們走向共享共融的唯一道路。不只因為下了車，你我都是行人，更是因為行人好，所有人都會好。讓我們一起為下一代找回行走的尊嚴與快樂。

行人路權大遊行的募資活動介紹，遊行主軸定為《行人零死亡》，希望政府能夠承諾在2030年，讓道路行人死傷人數減半，並在2040年達到行人零死亡的目標。希望整合政府相關部門，將行人權益入法，透過交通3E（工程、教育、執法）三個面向，讓安全、平權、人本的不同層次目標，成為台灣道路的新核心精神與行動實踐準則。

訴求一、成立院級交通零死亡願景中心：台灣交通相關公部門權責混亂破碎，希望政府能成立一個院級跨部會「交通零死亡願景中心」，統籌公部門內交通相關部門，與民間團體和國內外人本交通專家合作，制定統一方針及可行政策，以「2030行人死傷減半、2040行人零死亡」為短期目標、以「交通零死亡」為終極目標，在「道路共享，行人優先」的基礎上推動交通安全及道路平權的改革。

訴求二、重建交通法制（交通3E）：立法院應盡速制定保障行人權益之交通母法，並制定符合科學原則之道路統一設計法令。盡速通過保障行人權益的交通安全基本法，以「人本交通」作為主要立法精神，並同時包含交通安全及道路平權。並仿日本道路構造令制定全國道路設計統一規範，從指南與建議層次的「規範」，提升為法令位階，每三年修訂更新。

行人零死亡推動聯盟說，鄭重呼籲「把交通改革當興趣」的交通部長王國材履行承諾，3個月內提出隔熱紙透光率納管規範並落實執法，所有車輛前擋風玻璃及前排側窗之透光率，以儀器檢測不得低於70%。

訴求三、健全人行設施（工程 Engineering）：交通三E首重道路環境工程（Engineering），好的設計能立即導正駕駛行為，保護所有用路人安全。在推出交通安全基本法與道路構造令前，政府應將路口行人設施及實體人行道設計規範法制化，並依此進行全面性的道路盤點與評鑑，確保暢通連續的實體人行道網路成為基本道路設施。並以行人需求改造路口，全面升級用路環境。

以及全面落實行人優先的路口設計工程，設計規範法制化、每三年修訂之、限時改善。包含：縮減道路寬度、轉角人行道外推、退縮斑馬線、斑馬線距離最小化、一定寬度以上之道路強制設置行人庇護島、加強行人穿越道之夜間照明、機車格全面退出人行道（增設停車彎）。還有連續暢通的實體人行道網路、普及公共運輸系統、提升市區內行人徒步空間占比。

訴求四、改革駕訓制度（教育 Education）：台灣目前駕訓系統鬆散，許多人是拿到駕照才開始學習開車，且在國外觸法而不自知的情形屢見不鮮。相較餘更地狹人稠的香港，考駕照需等待10個月，且通過率只有3成的嚴謹，台灣駕訓制度放任不適任駕駛人上路，必須立即改善。

訴求五、實證公正執法（執法 Enforcement）：執法與罰則應是交通處置的最後防線，因此人本交通改革應以「道路環境工程改造」及「駕訓改革」為主，「執法」為輔來多頭進行。在行人需求方面，我們要求執法單位落實人本執法：

包括以「積極維護人行道通行順暢」取代「消極被動取締違停」。全面全時取締行人穿越道上不停讓行人之駕駛，廢除特定時間的交通大執法。杜絕「檢討弱者」、「譴責受害者」之執法方向。全面開放民眾檢舉等。

行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」。圖／取自「還路於民大遊行」募資活動
行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」。圖／取自「還路於民大遊行」募資活動
行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」，今起展開募資活動。圖／取自「還路於民大遊行」募資活動
行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」，今起展開募資活動。圖／取自「還路於民大遊行」募資活動
行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」，今提出5大訴求。圖／取自「還路於民大遊行」募資活動
行人零死亡推動聯盟將舉辦「還路於民大遊行－行人零死亡，為下一代找回行走的尊嚴與快樂」，今提出5大訴求。圖／取自「還路於民大遊行」募資活動

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