突破博物館框架 淡水古蹟博物館邀法客電台現場Live

新北市立淡水古蹟博物館18周年，為突破框架將在7月22日於淡水海關碼頭舉辦首場古蹟Live Podcast，邀請4組知名Podcaster分享生活議題，包括法客電台、卅後派對、GAME話不加醬及童話裡都是騙人的，也將與YouTuber孫女一同大談淡水大小事。

淡水古蹟博物館7月22日將舉辦「酒復古路線－Live Podcast」，邀請民眾到淡水海關碼頭B棟倉庫聽4組知名Podcaster分享生活議題，有串場主持人「童話裡都是騙人的」Eddie及「法客電台」楊貴智、劉珞亦、白廷奕，還有「卅後派對」空服Sicca、機務Ben與「GAME話不加醬」Runa、Jump、Jack等；現場還有淡古自製情境式Podcast「淡博名利」的內克與知名YouTuber孫女，一同現身大談淡水大小事，

淡古館長黃麗鈴說，今年適逢淡水古蹟博物館18周年，大膽在古蹟內嘗試各種新穎的活動，繼在國定古蹟辦理密室逃脫後，再度突破博物館的框架，與Podcast專業團隊「播客煮」在市定古蹟內設計一場「聲」歷其境的Live Podcast，盼用接地氣的方式讓大眾認識古蹟新面貌。