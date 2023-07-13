三大生活圈月票使用破千萬人次 這生活圈公車最受青睞

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，累計至昨天有51.7萬人次加值購買方案，約1064.9萬人次使用月票搭乘，其中以捷運（含輕軌）528萬人次最多，其次為公車（含市區公車及公路客運）400.8萬人次。以各生活圈來看，基北北桃跟南高屏最多人次使用的都是捷運，中彰投苗則是公車最受青睞。

根據公路總局統計，截至12日各生活圈加值月票量分別為基北北桃生活圈37.4萬人次、中彰投苗生活圈2.4萬人次、南高屏生活圈11.8萬人次。使用量最多為捷運（含輕軌）528萬人次，基北北桃生活圈496萬人次就佔9成以上，中彰投苗生活圈為7.3萬人次、南高屏生活圈24.7萬人次；公車（含市區公車及公路客運）總計有400.8萬人次，基北北桃生活圈365.5萬人次也佔逾9成、中彰投苗生活圈26.7萬人次、南高屏生活圈8.6萬人次。

根據公總統計分析，捷運及公車為月票使用運具最大宗，其中基北北桃都佔逾9成以上；中彰投苗生活圈最多人次使用運具則為公車，也有26.7萬人次；南高屏生活圈最多人次使用則為捷運。另外，基北北桃生活圈月票加值人次為南高屏3倍，但同樣在最多人次使用的捷運比較，基北北桃使用人次為南高屏的20倍。

公路總局也說，此次新加入月票的台鐵截至昨天也有87萬人次使用，其他運具（含公共自行車及渡輪）則有49.1萬人次，分別為基北北桃生活圈39.7萬人次、中彰投苗生活圈2.7萬人次、南高屏生活圈6.8萬人次。