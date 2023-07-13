乾貨稽查啟動 食藥署：111年合格率97% 有廠商罰6萬元

氣候炎熱，食品存放不當容易滋生細菌、發霉。食藥署今啟動「112年乾製水產食品製造業稽查專案」，針對乾製水產食品，諸如小魚乾、柴魚片等即食食品進行稽查。食藥署副署長林金富表示，稽查重點在於製造廠是否符合食品良好衛生規範準則（GHP），去年合格率97%，不合格廠商一家，複查後仍未改善，祭出6萬元罰鍰。

林金富表示，乾製水產食品種類眾多，像是以魚蝦貝類等為原料，利用乾燥加工方式製成素乾品、鹽乾品或調味乾製品，部分調味乾製品之休閒食品，從小吃攤皮蛋豆腐上的柴魚片、綜合堅果內加的小魚乾，都是本次稽查的重點。

食藥署近日將啟動「112年乾製水產食品製造業稽查專案」。林金富說，本次稽查重點除了GHP、食品安全管制系統準則（HACCP）外，「食品業者登錄資訊、原料來源及使用之合法性、產品標示、食品安全監測計畫、強制檢驗、保存來源文件、食品追溯追蹤系統」等項目，並抽驗乾製水產食品相關原料及成品。

林金富指出，統計去年稽查結果，合格率約在97%，有一家廠商有違規情形，經複查後仍未改善，衛生局祭出6萬元的罰鍰；今年將列入重點稽查對象，同時全台所有的廠商都會進行稽查，針對地面積水、病媒蚊、發霉等情形加強確認。

食藥署表示，依食安法規定，GHP或HACCP不符合規定廠商，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰；如未依規定保存來源文件或建立食品追溯或追蹤系統，經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第9條規定，依同法第48條規定處3萬元以上300萬元以下罰鍰；若為食品業者登錄不實、食品追溯追蹤建立或申報資料不實，則依同法第47條規定處3萬元以上300萬元以下罰鍰。