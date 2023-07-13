各縣市道安改善執行成效 高雄表現最好、雲林最差

交通部今在行政院會報告「各縣市道安改善執行成效」，說明各縣市目前績效，以及「行人優先交通安全行動綱領」工作項目辦理情形。整體道交事故死亡人數已較去年下降，其中以高雄市表現最好，較去年減少23人；而雲林則增加20人最多。

交通部指出，今年1至4月交通事故死亡人數為1039人，六都占52.8%。其中，4月死亡人數較去年同期減少10人，也是今年截至目前首次出現較去年同月下降情形，尤以高雄市表現最好，1至4月死亡人數較去年減少23人；雲林、台中、屏東、南投、台北、新北則增加比較多，合計增加76人。

今年1至4月行人事故死亡134人，較去年同期增加9.8%，六都合計占62.7%，其中桃園、台北、台南、高雄、台中、新北，遠超過其餘縣市合計50人。交通部表示，六都應持續加強行人安全改善相關作為，另22縣市中，增加最多有五縣市，共增加28人，以桃園最多，下降部分則以高雄減少8人較多。

交通部指出，今年1至4月道路交通事故死亡人數，以雲林增加20人最多，機車死亡及高齡者死亡也均以雲林增加19人、11人最多；行人死亡以桃園增加8人最多，酒駕死亡以宜蘭增加5人最多，整體死亡、高齡者、酒駕、行人死亡下降部分，則以高雄表現較佳，分別減少23人、12人、7人、8人，機車死亡以竹縣減少12人最多。

行政院長陳建仁表示，進一步分析各縣市道路交通事故死亡數據，高雄市30日、行人、高齡及酒駕死亡數，均較去年同期降幅最大，改善成效顯著；雲林縣30日、機車及高齡死亡數均較去年同期增幅最高，亟待加強改善，感謝交通部專案督導、並希望雲林縣政府多加重視，中央和地方一起努力。

陳建仁也指示，警政署自5月1日至6月30日，取締路口不停讓行人累計近4萬件違規，較去年同期增加逾5倍，近期大家都有感受到停讓行人的情形有所改善。當年韓國經過10年努力洗刷行人地獄的汙名，希望台灣可以在很短的時間內，能夠透過中央與地方通力合作，早日清除這項污名，讓台灣成為最溫暖、最安全的國家。

此外，有關「行人優先交通安全行動綱領」工作項目辦理情形，交通部指出，除監理面向2項（機車駕訓補助、機車道路駕駛訓練）、工程面向1項（提升非號誌路口安全）進度落後，其餘工作均按既定期程辦理。

陳建仁說，道安改善涉及工程、教育宣導、監理及執法等面向，縣市地方首長的重視，就是成敗關鍵。請交通部持續每月公布各縣市道安改善各項指標評比結果，以及行動綱領各項工作辦理進度也要加以評估。