影／保育綠蠵龜首度在宜蘭出現 專家研判與氣候暖化有關

宜蘭南澳神秘沙灘出現一級保育類動物「綠蠵龜」，這是宜蘭首度發現，而且北回歸線以北的綠蠵龜上岸極為罕見，應與氣候暖化有關，日本的赤蠵龜也有往北移動跡象，專家學者建議政府要好好守護這片沙灘，不要被破壞，未來生態多樣性可以更加豐富。

以前老一輩的人提起，南澳神秘沙灘數十年前曾經有海龜，但最近七、八年因為神秘沙灘海蝕洞美景爆紅，沙灘車頻繁載客進出，已未見海龜；直到上個月政府下令禁止沙灘車進入，7月9日凌晨2點半，神秘沙灘出現一隻重達百公斤「綠蠵龜」上岸，巡護員發現時牠正爬回大海，錄下返海爬行過程約半小時，直到大海龜消失海中。

綠蠵龜適合亞熱帶，每年5至10月是綠蠵龜產卵季，北回歸線南側是台灣目前僅存較穩定的綠蠵龜產卵棲地，包括澎湖、蘭嶼、小琉球等離島，本島則在台東杉原海灣護漁區曾有綠蠵龜產卵，這次的發現足足把綠蠵龜棲地拉到北回歸線以北的東北角海岸，讓保育界人士相當驚喜。

國立海洋大學海洋生物研究所教授程一駿表示，根據日本學術論文，發現原本在溫帶離島的赤蠵龜近年來有往北移的趨勢，出現在日本本州，所以綠蠵龜受氣候暖化變遷影響，也有可能往北移動，這次首度在北回歸線以北的宜蘭現蹤，非常珍貴的發現，未來只要生態不被破壞，可以好好仔細觀察牠是否會再上岸。

國有財產署公告禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘之後，委由台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會維護管理，其實除了讓人驚喜的綠蠵龜，附近還有從澳洲飛來7千多公里、繫有足旗的彎嘴濱鷸與紅胸濱鷸，保育類小燕鷗繁殖區也在鄰近南溪出海口一帶，少了沙灘車干擾，今年小燕鷗的復育率會很好。

負責守護沙灘的台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會希望未來把這裡打造成一座「生態海灘」，或針對重點區域畫設保護區。程一駿建議，政府稽查取締沙灘車行動仍要持續，對於守護生態非常重要，至於是否畫設保護區？後續還需要進行密切觀察，不過可以先畫「潛在保護區」。