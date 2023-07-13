打鐵師傅手痛到拿不起鐵鎚 震波治療救回百年技藝

竹山鎮打鐵巷僅存百年「來發鐵店」第5代師傅郭志榮，今年2月起右手肘劇烈刺痛，連喝水、吃飯都有困難，最後連鐵鎚也拿不起來，經診斷為網球肘，透過高能量震波治療復原良好。

家傳5代的打鐵師傅郭志榮今年2月右手肘開始出現痠痛等症狀，最後不僅拿杯子喝水都喊痛，連吃飯工具鐵鎚再也舉不起，嚴重影響生活與生計，經前往竹山東華醫院復健科就醫診斷為網球肘，透過非侵入性高能量震波治療大幅減少疼痛，再次舉起鐵鎚扛百年老店招牌。

東華醫院復健科主任張勝閔今天透過新聞稿表示，郭男檢查發現網球肘症狀，超音波診斷手肘外側伸展肌腱鈣化與破裂，雖然透過復健及增生注射強化手肘韌帶肌腱，但郭男無法停工休養，評估後透過震波治療，經1個療程3次，手肘幾乎已經不痛，也可拿起鐵鎚工作。

張勝閔說，震波是一種非侵入性、安全且迅速有效的治療，利用高能量震波打在患部，造成組織輕微破壞，受傷組織發出發炎訊號，誘發血管及組織生長因子增加，進而促進組織血管新生，達到組織修復目的，震波還可刺激神經發出止痛訊號來達到即刻止痛效益。

張勝閔指出，除網球肘，包括足底筋膜炎、骨折癒合不良、高爾夫球肘、阿基里斯跟腱炎、髕骨肌腱炎、肩膀鈣化性肌腱炎、肩膀旋轉肌慢性肌腱炎等症狀，也透可透過震波治療加強復原療效，治療後6週內應避免劇烈運動，以免脆弱再生組織二次受傷。

郭志榮說，家裡在竹山鎮經營「來發鐵店」已有約150年歷史，目前由他和第4代的父親一起工作，打鐵業除要承受火爐千度高溫，雙手更常有捶打等重複動作，農曆過年後，他發現右手開始出現職業傷害，手肘好像被千斤壓頂，拿鐵鎚有劇烈刺痛、痠痛感，喝水、吃飯也只能硬撐，直到最後更是連鐵鎚也拿不起來。