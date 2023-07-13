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天使車牌夯！ 自小客車新式牌照「8888」15.1萬標出奪冠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
自用小型汽車新式牌照BTV-8888，以15萬1000元最高價奪冠。圖／台北市區監理所提供
自用小型汽車新式牌照BTV-8888，以15萬1000元最高價奪冠。圖／台北市區監理所提供

不少人購買新車會針對車牌特別選號，甚至額外加價選購具特殊諧音或連號車牌， 台北市區監理所士林監理站標售自用小型汽車新式牌照BTV代碼號牌1組、普通重型機車NSY流標號牌，其中BTV-8888以15萬1000元最高價奪冠、BTV-7777號以13萬元居次、BTV-9999號也以10萬元得標。

台北市區監理所士林監理站自用小型汽車新式牌照BTV代碼號牌1組、普通重型機車NSY流標號牌決標，此次汽車牌照第1、2級號牌共標出35副、第3級號牌標出671副，機車號牌則標出6面。其中，BTV-8888底標6000元，以15萬1000元得標奪冠、BTV-7777號底標6000元以13萬元居次、BTV-9999號底標6000元以10萬元得標。

除了受歡迎的「天使車牌」，也有部分英文編碼因諧音或特殊涵義較不受青睞，公路總局先前挑出26組英文編碼開放票選，認為不合適比率達10%以上代碼共有8組，將列為暫時保留不製作，包括自用小客（貨）車的CBA（中國男子籃球職業聯賽）、CCC（台語諧音：死死死；或中文諧音：嘻嘻嘻， 開心狀聲詞）、CCK（台語諧音：死死去） 、CCP（中國共產黨縮寫）；普通重型機車的PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PEE（尿尿）、PGG（GG不雅諧音），及550CC以上大型重型機車之LGY（GY不雅諧音）。

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