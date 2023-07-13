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餵藥案孩童為何易怒？ 專家：內心痛苦沒適合紓解方式

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
幼兒園餵藥案偵結不起訴。該幼兒園已經歇業，大樓管理員表示該全部東西都已搬走、店面也退還給房東。記者林澔一／攝影
幼兒園餵藥案偵結不起訴。該幼兒園已經歇業，大樓管理員表示該全部東西都已搬走、店面也退還給房東。記者林澔一／攝影

新北某私立幼兒園涉嫌餵食幼兒不明藥物及不當管教案，起因是有家長發現就讀幼兒園的孩子出現情緒易怒、自殘行為，經詢問稱被老師餵藥及不當體罰，進而報案引發社會關注，不過新北地檢署調查後，未發現有不當餵藥及不當管教證據，昨偵查終結均不起訴。

針對未成年出現自傷行為，專家認為，這些孩子並不是真的想自殘，而是「內心痛苦沒有適合紓解方式」，周遭父母應該關注孩子為何無法表達自我的原因。

宇寧身心診所臨床心理師李筱蓉表示，現在年輕孩子面對生活壓力多，挑戰也很大，情緒管理是很需要關注的議題。當孩子出現自傷行為，以專業人員角度分析，因為孩子「覺得很痛苦」，情緒困擾無法適當被紓解，自己也沒有其他解決問題、壓力的方式，在想不到更好的方法因應壓力、處理情緒困擾時，選擇使用自傷方式來紓解。

同儕之間也會有模仿效應，李筱蓉指出，年輕孩子的資訊來源，大多從網路社群或同儕之間流傳，而自傷行為在青少年族群中是很稀鬆平常的事，幾乎所有青少年都聽過，近年觀察，青少年自傷的比例並不低，孩子會有自傷行為，是因為不知如何面對生活中苦惱的事，也不知如何前進「認為生活中沒有好事的可能」，因為不想痛苦、想要改變情緒「讓自己有感覺」而選擇自傷，並非真的想要死。

分析青少年的壓力，包括青春期階段與家人的親子衝突，或是學校課業考試、升學壓力，或是人際關係、同儕相處或親密關係不如預期、發生衝突等，以及青少年對未來的不確定性，都會是青少年孩子的痛苦來源。

李筱蓉表示，會出現自傷的族群大多是國高中生居多，非常少數是國小高年級，的確年齡層有往下降，但國小低年級或幼稚園孩童出現自傷行為比例仍很低，因為壓力源還沒有那麼多，幼童發展階段對於事件理解仍處於簡單、基礎層面，若遇到不開心的事，大多以哭鬧、破壞性行為表現，但若要自傷，較多是年紀大一點的孩子才可能出現。

李筱蓉說，青少年、女對於情緒理解、表達方式稍有不同，像是青少年叫外顯，青少女則比較細膩、敏感，自傷方式也會不同，除了最常見割腕以外，有些男生還會出現抓、摳或打自己，也都屬於自傷行為。

近年網路出現「自殘互助相關社團」，網友各自將自殘照片、影片分享，令人怵目驚心，也令許多家長憂心。李筱蓉表示，網路世界無遠弗屆，很難擋這類的不當行為，但身為大人更應該關注「為什麼孩子會在平台分享」，是否親子實體互動上無法讓孩子表達自我，例如孩子心情低落時、碰到困難時需要幫忙，當孩子說出情緒，身旁的大人有沒有辦法接住，即時給予協助。

「孩子不想跟大人說」是最常見的原因，李筱蓉指出，孩子不想跟父母說內心話，包括考慮大人會擔心，認為大人聽不懂、不想聽，或是講了還被罵、引來批評，像是「年輕人就是叛逆」、「草莓族」、「玻璃心」、「想太多」等，這類回饋「無法協助孩子調適壓力，反而增加壓力」，因此周遭大人不應預設立場，應該多關照孩子的情緒狀況，心理適應，多多給予「不帶評價的支持」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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