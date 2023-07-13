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時力推臨時會法案 關注吹哨者、租賃條例

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量13日召開記者會，公布臨時會優先法案，包括《揭弊者保護法》與改善租屋黑市。（時代力量黨團提供）
時代力量13日召開記者會，公布臨時會優先法案，包括《揭弊者保護法》與改善租屋黑市。（時代力量黨團提供）

「臨時會盼處理重要法案，包括《揭弊者保護法》與《租賃條例》修正，以落實司法改革與居住正義！」時代力量13日公布臨時會要推的優先法案。立委陳椒華說，《揭弊者保護法》已經拖了7年不能再拖；立委王婉諭直言，居住正義不能只有囤房稅，還要透過修《租賃條例》等法規，以改革租屋黑市。

吹哨者應優先保護

陳椒華表示，過去不論民進黨或國民黨執政，均曾多次向人民承諾啟動司改，民進黨蔡英文總統更於 2018 年召開「司改國是會議」，並凝聚許多結論，如制定《吹哨者保護法》、增訂不法關說罪及不法餽贈罪等。遺憾的是，在蔡英文總統八年任期的最後，前述法案「仍未完成立法」。

陳椒華強調，除非執政黨下定決心，儘速通過拖了七年的《揭弊者保護法》並修正《外役監條例》等重大法案，否則，政府究竟如何使人民相信司法制度依然保有公平正義？此外，制定不法關說罪、不法餽贈罪是司改國是會議的結論之一，然而立法院第十屆任期將於半年後結束，行政院的草案卻仍未送進立院，無疑是擺爛不願修法。

租屋黑市亟待改善

王婉諭則指出，我國租屋人口已經超過 300 萬，但是租金和租屋品質卻嚴重脫鉤，租屋補助、社會住宅包租代管等政策，都因為租屋黑市而事半功倍，租屋補貼看得到吃不到、房東依舊不給設戶籍、不願揭露租屋事實，應修正《租賃條例》等法規，導入實價登錄系統，才能促使租屋市場資訊逐漸透明化，保障租屋族權益。

邱顯智則說，過去在時力的努力下，最終成功爭取實價登錄 2.0、地價評議委員會納入學者及民間代表、預售屋買賣變更及解約情形均須納入申報登錄資訊範圍、紅單交易納管並禁止轉售他人，與訂定違規罰則並賦予政府查核權等居住正義的法規，但未來還要推動落實累進差別稅率的囤房稅。

因此他宣佈，除原預計處理的性平三法外，議程應納入時代力量已推動多年、政府卻擺爛至今仍未提出版本的《揭弊者保護法》，以及成為權貴與重大罪犯保護傘的《外役監條例》。最後，則是落實累進差別稅率，鼓勵空屋釋出的時力版囤房稅。

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蔡英文 時代力量 陳椒華

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