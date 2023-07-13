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疫情後機捷商場店面搶手 A22站未通車也熱門

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園機場捷運各主要站的商場在疫情過後，詢問租賃的熱度升高，已經有不少行業搶先進住。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園機場捷運各主要站的商場在疫情過後，詢問租賃的熱度升高，已經有不少行業搶先進住。圖／桃園大眾捷運公司提供

疫情後景氣復甦國門重啟，機場捷運線各車站商場成搶手黃金店面，不少行業打聽租賃行情想搶先機進駐，桃捷公司官網已經公布沿線車站商業點位，讓廠商挑選最適合自己營生的賺錢空間，重振疫後經濟開心數鈔票。

桃捷公司表示，有意承租的業者動作要快，因為公司近期常接到電話詢問車站空間招租事項，也有業者已搶先簽約甚至進駐，公司先前也重新規畫空間讓商業賣店更好使用，包括即將要營運的A22中壢老街溪站，桃園機場捷運線全線車站皆有商業空間可供業者挑選。

已搶先進駐的店家相當多，包括視障按摩養生工坊、便利商店、復興空廚、十二籃手作巿集、炸雞大獅、飛買家、瘋殼子、COCO飲料店，另柴神漢堡餐車、長春藤牙醫診所、TOKUYO督洋生技、瓜瓜好食購等也將陸續進駐。

有意進駐機捷各站商場的業者以上桃園大眾捷運公司官網，點選「招商公告」再點入「捷運販賣店暨商業空間租用申請公告」，可以看見車站所有商業空間位置及租賃細節，黃金點位營業，先選先贏，。

除了「捷運販賣店暨商業空間」招商，桃捷公司另外推出「捷運商業發展策略聯盟」新計畫，公開徵求策略夥伴參與，結合公私部門資源，並以捷運系統為場域，鼓勵策略聯盟加入，共創多贏局面，期藉由多元的招商模式，滿足各種不同的商業需求。

機場捷運 桃捷 桃園機場

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