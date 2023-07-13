新北攜手四大超商 民眾消費滿額可獲新北幣還能做公益
新北續推行動支付NewTaiPAY，近期將聯合國內四大超商共同推出公益合作活動，民眾若是超商會員，只要消費滿150元就能獲得50點新北幣，四大超商於活動後將依照各自訂定的額度，捐款關懷青少年及兒童遭遇家庭變故等急難的「幸福保衛站」公益計畫。
新北研考會說明，活動分兩梯次，第一梯次時間為7月17日至7月23日舉行，第二梯次為7月28日至8月3日。民眾只要是超商會員，在新北境內的四大超商消費單筆滿150元，交易明細將附上新北行動支付NewTaiPAY APP之50點新北幣序號；每個門市發放序號數量有限。
民眾獲得新北幣序號後，只需進入NewTaiPAY APP掃描QRcode輸入序號，即可獲得50點新北幣；新北幣可以在合作特約店家使用，並可在NewTaiPAY會員間互相轉贈。每個帳號在每梯次的各超商序號僅限兌換一次，四大超商的活動都有參與則上限可得到200點新北幣；超商另外也有各自推出加碼活動。
研考會表示，活動結束後，四大超商將按照活動營收各自訂定的額度，捐款至好日子愛心大平台的「幸福保衛站」計畫。該計畫旨在關懷18歲以下遭遇家庭變故或急難事由的青少年和兒童，提供緊急餐點和通報服務。
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