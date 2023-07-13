這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

道交條例修法已在6月30日正式上路，針對汽機車未停讓行人、間隔未達3公尺以上，汽車最高重罰6000元，並記點3點及處道安講習3小時，機車罰1200元。因汽機車未停讓行人是民眾可檢舉違規項目，網路瘋傳一張檢舉影片，一名年輕女子過行穿線時，一群機車都不禮讓，後車機車騎士看不下去，事後以行車記錄器檢舉，大同分局在18秒內共開出8張罰單。

影片中(WoWtchout - 他在路我在錄)女子經過北市一處沒有號誌的路口行穿線，走在路中央時，右邊的機車大多呼嘯而過，小姐車被迫等了18秒才順利通過，過程被一名乖乖停讓行人的騎士拍下。

影片中強調，「小姐，妳的委屈絕不會浪費，這就幫妳出氣了!」還特別感謝大同分局的員警處理迅速。在行車紀錄器的盛行與法令的宣導下， 還是有人不信邪認為不會被抓，繼續騎自己的道路，那就通通去領罰單繳學費吧。

北市警方表示，這是民眾檢舉案件，台北市大同分局審核後依規定舉發，共張出8張罰單，機車罰款是1200元。警方也強調，現在新增民眾可檢舉項目，包括保護行人通行如在人行道違規（臨時）停車；行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中的車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人。