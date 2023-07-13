白飯之亂啟示 呂秋遠：餐飲業跟人生一樣 就是互相尊重

白飯事件造成兩敗俱傷。律師呂秋遠在臉書表示，一件小事，變成舉國皆知的大事，掩蓋掉許多重要的新聞，讓老闆停業、同學受傷，固然是媒體推波助瀾，也是態度與想法的差異，如果這就是人生不可避免的一部分，「我們都可以更謹慎」。

呂秋遠說，這起白飯事件最終導致學生被網路撻伐到出面道歉，學校被批評、老師被攻擊。店家同樣也出面道歉，並且決定歇業。「這應該不是任何人想看到的結果，只是，最後就變成這樣了」。

他說，如果契約上是不成文的免費白飯，客戶要吃，就算是吃100碗，這也沒辦法，只能努力做，畢竟沒有說吃完為止，不再補貨。去苛責客戶怎麼這麼會吃，其實不太有道理。免費白飯如果是行銷策略，就要做好做滿。不然就是1碗20元，或許會比較不會發生時間晚了、客人少了，覺得補飯投資報酬率不高的問題。

呂秋遠表示，餐飲業跟人生一樣，就是互相尊重，對方做得不夠好，就要把對方往死裡打，這叫做不給自己留後路。不要什麼事都去媒體爆料，基本上，多數人只會想看笑話，順便罵你兩句，很少人會關心你是不是真有委屈。「媒體比鯊魚還可怕，他們只會關心有沒有笑話，不會關心我們該知道的事情」。

他表示，雖然星級評等是給客戶使用的權利，不要什麼大小事發生，都想給對方評價1顆星。這對於某些餐飲業來說，其實會覺得是面子問題，這比吃飯不付錢還要讓他們生氣。「特別是揪人來評1星，有些老闆可能會想要跟你拚命」。

而這起事件，北科大資財系主任有協調雙方和解。呂秋遠說，有些師長會想要急著保護學生，這樣的心態很正常，但是別忘記，大學生已經是成年人、得對自己的行為負責。不要在搞不清楚狀況的時候，就要學生去道歉，或代替道歉。更不要在還沒想過的時候，就寫了一些我們是「吃飯系」的可愛文字。