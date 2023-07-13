低地力農地「綠能發展區」 學界環團疑滅農籲修法暫緩

經濟部與農委會近期預告，將在農委會提出的低地力地區，以及原本漁電共生區位內，非養殖生產專區且長期棄養的魚塭，推動申設程序更簡便、光電覆蓋率更高、免結合農漁業經營的「綠能發展區」；遭學界與環團批評其中的準則、規劃、面積、如何管理誰管理都不明，就加速修法，形同農委會棄守農地，放任光電在侵害農地與農民權益。

農委會日前說，沒有新畫設一塊土地，這些土地都是原本就允許設置光電的區域。

成大都市計畫學系特聘教授張學聖表示，如果是原本就允許的土地，「那為何需要修法？」他說，從6月20日學界研討會提出連署呼籲後，至今沒有看到政府具體回應，看到的僅有加速修法；其中，將會開放660平方公尺零星點狀的的農地放寬，民國107、108年間，農委會修法禁止2公頃以下的開發行為，內政部這次修法又想重新開放，內政部說會對外界意見共同審慎研議，到底要如何研議，研議內容是甚麼，目前沒看見。

張學聖說，「綠能發展區」這新名詞是哪裡冒出來的，定義準則是甚麼，誰劃定，要畫多少面積，要畫在哪裡，畫完以後誰來管理，政府對資訊細節必須公開；農委會說是其中有長期閒置廢棄的魚塭、棄耕廢耕土地，但目前能源局公布的彰化大城綠能示範區符合哪個條件？這裡有地瓜產業、有機產業，農委會自己劃設的農一優良農地也佔有90%，「這樣怎麼會是低地力？」能源局說不影響農地使用功能，但未來設置光電影響日照，如何與農業共存，受到遮蔽的農業哪一種可以生存，農委會是否有輔導，這樣只有口號沒有做法覺得擔憂。

高雄美濃農村田野學會執行理事溫仲良表示，「低地力」就很有疑義，綠能發展區劃設，未來目的事業主管機關是誰？他認為可能是經濟部或者地方的經發局，這些單位要審查農地上的容許使用，但農地要農用，要如何審查雄許使用的目的；過去設光電，落實六成算多了，剩下的部分農民仍繼續務農，若未來綠能發展區的目的事業主管機關由農委會變更成經濟部，等於把這些區域內仍努力務農的農民變相放生，農業相關的輔導政策、計畫也會避開這區域，等於變相懲罰務農的農民。

他說，今天若用產值界定低地力，全台水稻田都可以化為低地力，若早期有很多汙染農地設置，但光電業者也不要，他們要的土地，是台電已經做好饋線，水稻田重劃過的，才是對光電業者來說的最佳土地。

環境權保障基金會研究員許博任表示，農委會可能劃出的低地力範圍多為台17線以西，缺乏灌溉系統的旱地。但台灣西部砂質旱地，農民採稻作、蔬菜、瓜果根莖類輪作，農業經營仍旺盛。他也說，長期棄養的魚塭，因為無養殖登記證的魚塭並無放養量申報的義務，若僅以有無放養申報作為棄養認定標準，也有失真之虞。