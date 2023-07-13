影／香菜翻漲！主婦上市場採買驚呆 小吃店手軟：少放一點

受天熱影響，佐料用的芫荽（香菜）價格飆漲，中部地區小吃店業者驚呼，這陣子香菜從90元漲到200多元，原本用來加在蘿蔔湯中，現在少量使用，控制成本；雲林斗六西市場菜販說，夏季難種且需求減少，攤販少賣，目前每把約40公克10元，等同每台斤150元，每台斤比以往漲50元。

陳姓菜販表示，香菜一年四季都有生產，但主產季仍集中在冬季，夏季產量較少，加上多數人是用來加菜湯裡或當佐料，夏季少喝熱湯，需求減半，市場上相對比較少賣。

陳姓菜販自產自銷的香菜，原本每把賣7元、每台斤100元，現在每把賣10元、每台斤150元；高姓主婦今天買了一把，直呼「貴的有感！」，不過因家中菜色一定要喝湯，不得不下手。

莿桐蕭姓農民種植3分地的香菜，他坦言，近年夏季氣溫上升，愈來愈難種，他今年首批在清明節前後種下，約45天後收成，現收成至第2批，「愈熱產量愈少」，只能靠加強管理、保持田間水分降溫，正常產量約1000多台斤，目前減產一半。

雲林縣112年一期作香菜面積約41公頃，主要在西螺鎮約15公頃、莿桐鄉約25公頃，縣府農業處指出，香菜屬冬季作物，近期因天氣炎熱又午後易有雨，栽種管理困難導致產量減少。