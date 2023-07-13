高雄10大最富里出爐 亞灣區包辦前2名富豪里

財政部最新公布的2021年綜所稅申報資料顯示，高雄10大最富里平均所得均超過百萬元，全市最富里由前鎮區「建隆里」以177.1萬的平均所得，取代前一年冠軍新興區「榮治里」，亞軍則是苓雅區苓洲里，平均所得為175.6萬，去年稱霸的榮治里以164.4萬退居第三，顯示高雄正夯的亞灣區，富豪集聚。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮觀察表示，高雄目前發展中心雖已移往北高雄，高雄10大最富里及平均收入破百萬的里多分布在南高雄，以苓雅、新興、前金最多，顯示南高雄有不少隱藏版富豪。

她表示，前金、新興等區是高雄早期商業發展核心重鎮，原本就聚集不少高端客群落腳，更不乏大地主，苓雅是市政文教中心，住戶薪資水平與房價水準都高，建商在這區推出不少建案，高總價住宅林立，更磁吸外來高端人口移入。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉宜昀說，高雄最富里「建隆里」及次富「苓洲里」，都在亞灣區範疇，里內都有指標豪宅撐場，包括知名豪宅王「國硯」就位在苓洲里，國城建設的「定潮」、「賦格」、「百立海洋帝寶」、「高永大船入港」等豪宅都位在冠軍「建隆里」，其中「定潮」成交單價，已站上5字頭。