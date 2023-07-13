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高雄10大最富里出爐 亞灣區包辦前2名富豪里

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄亞灣區的前鎮區「建隆里」，豪宅林立，是高雄新興最富里。記者王昭月／翻攝
高雄亞灣區的前鎮區「建隆里」，豪宅林立，是高雄新興最富里。記者王昭月／翻攝

財政部最新公布的2021年綜所稅申報資料顯示，高雄10大最富里平均所得均超過百萬元，全市最富里由前鎮區「建隆里」以177.1萬的平均所得，取代前一年冠軍新興區「榮治里」，亞軍則是苓雅區苓洲里，平均所得為175.6萬，去年稱霸的榮治里以164.4萬退居第三，顯示高雄正夯的亞灣區，富豪集聚。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮觀察表示，高雄目前發展中心雖已移往北高雄，高雄10大最富里及平均收入破百萬的里多分布在南高雄，以苓雅、新興、前金最多，顯示南高雄有不少隱藏版富豪。

她表示，前金、新興等區是高雄早期商業發展核心重鎮，原本就聚集不少高端客群落腳，更不乏大地主，苓雅是市政文教中心，住戶薪資水平與房價水準都高，建商在這區推出不少建案，高總價住宅林立，更磁吸外來高端人口移入。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉宜昀說，高雄最富里「建隆里」及次富「苓洲里」，都在亞灣區範疇，里內都有指標豪宅撐場，包括知名豪宅王「國硯」就位在苓洲里，國城建設的「定潮」、「賦格」、「百立海洋帝寶」、「高永大船入港」等豪宅都位在冠軍「建隆里」，其中「定潮」成交單價，已站上5字頭。

另據統計，高雄平均所得超過百萬以上的里共28個里，分布在8個行政區，其中苓雅區內有12個里住戶平均所得超過百萬，新興區有5個里，鼓山區及前金區則各有3個里。

據財政部綜所稅申報資料統計，高雄前鎮區建隆里居10大最富里之首。記者王昭月／翻攝
據財政部綜所稅申報資料統計，高雄前鎮區建隆里居10大最富里之首。記者王昭月／翻攝
高雄苓雅區內，有12個里平均所得超過百萬元。記者王昭月／翻攝
高雄苓雅區內，有12個里平均所得超過百萬元。記者王昭月／翻攝

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