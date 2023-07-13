埔里唯一星光泳池！可樂旅遊首家酒店「承萬」住房飆升

網友稱為「南投埔里最高夜景」、「唯一星光池畔」的承萬尊爵酒店，是可樂旅遊旗下第一個酒店品牌，2019年接手，耗資千萬整修即遇疫情，低調沉潛近三年，今年終露曙光。承萬總經理曾信衡表示，今年上半年住房已衝至5成，目標設定6成、年平均房價希望上看6千元。

坐落在埔里交流道旁，承萬尊爵渡假酒店位居南投中心，距離日月潭僅20分鐘的車程，至周邊清境、奧萬大、竹山等景區都約一個小時車程，很適合以此為定點、安排周邊遊。

酒店共有76間房、4種房型，協理莊秉璁透露，疫情期間，曾經有過一間房也沒賣出去的日子，館內仍維持全數開放，這是可樂旅遊的堅持；目前最受歡迎的房型為親子房型，房內就有帳棚、溜滑梯、遊戲墊等可愛設施，每間房都有陽台，可眺埔里市景與遠山綠意。另有和洋混搭的時尚家庭房，適合兩代同遊；最具特色的尊爵套房，每層樓僅轉角處一間，每房約20坪，最大亮點是90度的環景落地窗，不出門，也有數大美景。

承萬尊爵酒店設計素雅，但有很多隱藏版的埔里或南投之最。像是擁有360度景觀的全景咖啡廳，也是埔里最高的室內賞景點，每個角度都有各景區的精準定位，環繞一圈有如走訪全南投；3樓的露天泳池也是埔里唯一，入夜時可收星光燦爛。泳池旁的百坪兒童樂園，甫斥資百萬重整、以符合公共遊具法規，包括攀爬網的網眼大小、溜滑梯的角度、地墊厚度，甚至玩具水果的衛生安全，處處講究，協理莊秉璁笑說，這裡的每一顆水果都比真的還貴。

酒店未曾廣宣的最大亮點，是媒體團記者一致好評的「早餐」，埔里豐富多元的食材全有了美好定位，紹興酒滷透了的三層肉、肥美清甜的茭白筍、香菇芋頭融入了米粉湯頭，還有在地紅茶燉煮的茶葉蛋，就連茶飲也不馬虎，取自產區的茶或純飲或沖以鮮奶、加入紅豆拿鐵，各有滋味。

因應情人節，即起開放情人住房專案，入住時間為8/18至8/22，包括尊爵雙人房乙晚、早餐兩客、主題房布置含馬卡龍與紅酒、16樓景觀餐廳雙人下午茶等，每日限定7組，每房原價14,300元起、專案價7,799元起。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】