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近期雨區曝 賈新興：颱風周末6至7成機率生成
7月進入颱風季，民眾關心周末是否有颱風影響台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察明天菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓有發展的趨勢。周六至周日於南海北部有6至7成的機率增強為颱風。下周四觀察菲律賓東方外海，另一個熱帶性低氣壓發展趨勢。
賈新興說，明天清晨起台東南側沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫陣雨。周六至下周三受低壓帶水氣移入影響， 周六至下周三花東及屏東有局部短暫陣雨，周日至下周一苗栗以南有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。
他表示，下周二至下周三午後新竹以南有局部短暫陣雨，下周四至下周六午後桃園以南有局部短暫陣雨。節約用水， 高溫悶熱、 防曬、防紫外線避免中暑。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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