西半部午後熱對流雷雨 專家：周末起留意低壓擾動發展

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今明兩天隨著南邊的低壓系統來到菲律賓呂宋島，且繼續向西往南海移動，低壓北邊的環流配合太平洋高壓的外圍氣流，台灣附近的風向逐漸轉為東南風。迎風面的花東、恆春半島一帶局部短暫陣雨，西半部有午後熱對流雷雨發生的機會。

不過，他說，整體熱對流的發展情況會較為減弱，發展的區域將會往山區裡面縮減。因為風向的改變，熱對流發展會逐漸偏向苗栗以南的中南部山區為主，平地區域受影響的情況會減少許多。

但是，他表示，在熱對流發展的地方，還是有可能出現瞬間較大的雨勢，今明兩天外出時還是要帶著雨具，留意午後的天氣變化情況，尤其到山區、溪流邊活動更要小心謹慎。

溫度方面還是偏高溫，吳聖宇說，各地高溫普遍可達33-35度，大台北地區、中南部近山區，以及花東縱谷一帶局部單點可能達到36-37度。

吳聖宇表示，周末兩天南邊的低壓系統通過呂宋島進入南海北部，強度逐漸發展，有機會進一步增強為熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，並且繼續朝向廣東沿海一帶移動。

他說，整個環流範圍也會擴大，台灣位於整個大低壓環流的北側到東北側，東南風會愈來愈明顯，迎風面的東半部地區及恆春半島一帶可能一整天斷斷續續有短暫陣雨機會，背風面西半部還是容易有午後熱對流雷雨發生。隨著水氣增多，以及低壓環流內的不穩定大氣條件配合，又會有局部較大雷雨出現的可能性。

從預報資料來看，周六的午後雷雨可能還不會太多，周日的午後雷雨發展就有顯著增加的趨勢。吳聖宇說，周末天氣不穩定，安排活動要特別注意。沿海地區風浪將增大，尤其在台灣北部沿海、恆春半島沿岸以及東半部局部沿岸地區，到海邊活動特別留意安全。

吳聖宇表示，目前來看，南海的低壓發展為熱帶性低氣壓或是輕度颱風之後，將會逐漸趨向廣東沿岸移動，下周一、周二受到它寬廣的外圍環流影響，迎風面東半部持續有短暫陣雨，西半部也將持續有較旺盛的午後熱對流發展帶來雷雨。

他說，下周三雖然低壓系統可能已經進入廣東內陸消失，不過較明顯的東南風、偏南風仍將持續影響到下周四，因此迎風面容易降雨，背風面有較旺盛午後雷雨的天氣型態可能要一直持續到下周四。下周五到周末隨著太平洋高壓增強，天氣型態才會恢復到比較典型的夏季型天氣。

吳聖宇說，從周末開始到下周四之前，會有一段比較多雨的天氣型態。當中牽涉到低壓的發展，雖然目前看來直接威脅台灣的機會不大，但是後續的發展變化，仍然持續注意最新的天氣預報資訊。