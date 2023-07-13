快訊

黃健瑋否認性侵…稱被迫簽和解書 爆料者：若是被迫 孩子怎會跟你姓？

BBC性醜聞當事人曝光！國寶級主播 英女王駕崩、葬禮等大事都由他播報

關注菲附近低壓帶是否成颱 彭啟明：周末左右台灣天氣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天東南部地區及恆春半島可能有不定時出現的零星短暫陣雨，午後留意大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
今天東南部地區及恆春半島可能有不定時出現的零星短暫陣雨，午後留意大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天還是有午後雷陣雨的機會。未來要關注菲律賓附近的低壓帶，目前變數還頗多，周末的天氣會受到這影響。是否持續發展成熱帶性低氣壓或颱風仍有待觀察。

中央氣象局說，今天東南部地區及恆春半島可能有不定時出現的零星短暫陣雨，不過大部分時間和其他地區一樣，主要為晴到多雲，午後仍應留意大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，氣象局說，今天沒下雨之時各地仍悶熱，高溫普遍約32到35度，其中台北市、雲林、台南、高雄、屏東及花蓮有局部36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量至危險級。

氣象局說，周五環境以偏東風為主，各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。另外，大台北地區及南部近山區有機會出現明顯高溫。周六迎風面東半部及南部地區受南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周日至下周三低壓帶影響，水氣持續增多。周日東半部、南部、基隆北海岸及各地山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周一東半部及基隆北海岸地區有陣雨，北部及南部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周二東半部地區仍有短暫陣雨，西半部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨；氣象局說，下周三東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，20日至22日東部及東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周末起菲律賓東方海面至南海之低壓帶有熱帶系統發展的機率，其強度、位置及路徑仍有不確定性，留意氣象局發布的最新天氣資訊。

氣象局 高溫 颱風

延伸閱讀

彭啟明：周末南海低壓系統恐增強 東半部恆春半島下雨、風浪大

彭啟明：今天熱對流發展比較旺盛 外出要帶傘

​地表10萬年最熱 彭啟明：8月底前應該會創新高溫紀錄

酷暑難耐今天依舊炎熱 彭啟明歸納6原因

相關新聞

正壓檢疫亭 疫後恐淪「蚊子亭」

中央流行疫情指揮中心已解編，疫情期間立下汗馬功勞的「正壓檢疫亭」，空間大且難以被活用，疫後恐淪為路邊淒涼的「蚊子亭」。若...

產銷調節預算常超支 陳吉仲挨批「補貼當安慰劑」

農委會每年產銷調節預算愈編愈多，超支成常態，引發爭議，農委會主委陳吉仲昨解釋，極端化氣候事件影響農漁業部門，所以產銷調節...

午後大雷雨 吳德榮：將有3熱帶擾動發展 它恐影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六盛行東南風，各地晴朗炎熱、紫外線強...

流行性腦脊髓膜炎 黃金救援僅1-2天

若出現發燒、嘔吐、活動力差、後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，千萬不可輕忽，小心感染流行性腦脊髓膜炎，病情嚴重恐於1至2天內...

新生兒患唇顎裂...未諮詢「僅1成5留寶寶」 諮詢後增至8成

當知道肚裡胎兒唇顎裂，對爸媽來很煎熬。國內顱顏治療除長庚體系，近年北醫附醫也加入行列，北醫附醫與專長胎兒異常診斷的台兒診...

台86往國1北向仁德系統 挖土機翻落 封閉入口匝道處理

高速公路局說，今天上午6時29分，台86東向往國1北向仁德系統入口，載挖土機的拖板車行駛途中，所載運的挖土機不慎翻落，封...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦