關注菲附近低壓帶是否成颱 彭啟明：周末左右台灣天氣

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天還是有午後雷陣雨的機會。未來要關注菲律賓附近的低壓帶，目前變數還頗多，周末的天氣會受到這影響。是否持續發展成熱帶性低氣壓或颱風仍有待觀察。

中央氣象局說，今天東南部地區及恆春半島可能有不定時出現的零星短暫陣雨，不過大部分時間和其他地區一樣，主要為晴到多雲，午後仍應留意大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，氣象局說，今天沒下雨之時各地仍悶熱，高溫普遍約32到35度，其中台北市、雲林、台南、高雄、屏東及花蓮有局部36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量至危險級。

氣象局說，周五環境以偏東風為主，各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。另外，大台北地區及南部近山區有機會出現明顯高溫。周六迎風面東半部及南部地區受南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周日至下周三低壓帶影響，水氣持續增多。周日東半部、南部、基隆北海岸及各地山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周一東半部及基隆北海岸地區有陣雨，北部及南部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

下周二東半部地區仍有短暫陣雨，西半部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨；氣象局說，下周三東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，20日至22日東部及東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周末起菲律賓東方海面至南海之低壓帶有熱帶系統發展的機率，其強度、位置及路徑仍有不確定性，留意氣象局發布的最新天氣資訊。