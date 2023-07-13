午後大雷雨 吳德榮：將有3熱帶擾動發展 它恐影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六盛行東南風，各地晴朗炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；今天北部23至36度，中部23至36度，南部23至37度，東部22至37度。

吳德榮說，今天至周六午後山區及部分平地有局部雷陣雨，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意氣象局的特報。東半部及恆春半島因水氣漸增，偶有局部陣雨發生。至於期末天氣視熱帶擾動的發展與動向而定，需持續觀察。

吳德榮說，歐洲模式未來一周的模擬顯示，菲律賓、台灣東方海面至南海一帶，將轉變為大季風低壓環流（mosoon gyre）的型態，偏西緩慢移動；環流內有2個熱帶擾動，其中1個擾動通過呂宋島北部，進入南海朝香港方向前進，有成颱機率，但對台威脅小。

他表示，另一擾動在台灣東方有發展成熱帶低壓的機率，向西北進行，距離台灣較近，其影響更需注意。

吳德榮表示，美國模式顯示，與歐洲模式有不小差異，反映模擬的不確定性，應持續觀察模式的調整。此外，歐、美國模式皆模擬，一周後另有第3個熱帶擾動在菲律賓東方海面發展。