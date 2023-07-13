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健康你我他／煮菜追劇練歌聲 一人小窩樂無窮

聯合報／ 文／尤妮絲（中市北區）
一個人住並不會無聊寂寞，生活也是樂無窮。圖／尤妮絲提供
一個人住並不會無聊寂寞，生活也是樂無窮。圖／尤妮絲提供

退休後，考慮到單身未婚、年紀漸長，很開心租到有小陽台的套房。套房雖小但五臟俱全，陽台有洗衣機可洗衣、曬衣服，房中有冰箱可儲藏食物，在這疫情的時代，是最不可少的家電。

待在屋裡的時間增多，加上我很喜歡煮菜和吃美食，所以我常在屋裡烹煮食物，再將我所煮好的菜餚拍照，LINE給親朋好友看，常得到大家的讚美，讓我很開心、有成就感。

住在這溫馨的小窩很優閒自在，可以看中文的電視新聞和CNN電視新聞，讓我體會到「宰相不出門能知天下事」；看各國劇集、影片，可以體會到人生的喜怒哀樂。

有時我會自學讀英語和聽收音機ICRT的新聞，練習英語的聽、說能力，當孤單無聊時，可以自由自在地唱中文或英文歌曲，而且愈唱歌聲愈好聽，讓自己心曠神怡，甚至可以達到長壽的益處。

我是開朗、隨和，喜歡旅遊、攝影、愛唱歌和運動的人，所以無法外出時，我會用LINE或電話和親友聯繫，也會將自己所拍下的照片分享給親友看。在屋裡的地板上，我會放瑜伽墊做伸展操、散步和原地跑步，有時會隨著廣播和電視的音樂聲擺動肢體，既可紓解身心的煩憂，也達到健身的好處。

總而言之，我一個人住並不會無聊寂寞，生活也是樂無窮。

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