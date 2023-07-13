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疫後非法旅宿多 上半年罰6千萬

聯合報／ 記者周湘芸楊正海邱瑞杰戴永華劉星君／連線報導

疫後觀光復甦，國內非法旅宿遍地開花，交通部觀光局統計，全台未合法列管旅館及日租套房有989家、未合法民宿有593家，上半年共開出逾6千萬元罰鍰。若以各縣市來看，非法旅館、日租套房以北市201家最多，宜蘭縣35%占比最高，非法民宿則以屏東縣157家居冠、基隆市占比40%最高。

觀光局統計，今年上半年未合法列管旅館及日租套房中，以北市201家最多，其次是台中市187家，若以占比來看，則以宜蘭縣35%最高，其次為台中市31%、南投縣30%。非法民宿則以屏東縣157家最多，其次是南投縣125家，占比則以基隆市40%最高，嘉義市15%、新竹縣14%分居二、三。

觀光局表示，今年上半年開罰非法旅館共411次，累計裁罰金額達5150.8萬元，其中北市開罰1151萬元最多，宜蘭縣也有972.2萬元。非法民宿則開罰213次，累計罰鍰1068.4萬元，花蓮縣232萬元最多，宜蘭縣也有197.4萬元。

北市今年裁罰較去年同期成長31.5%，觀傳局說，非法日租套房多分布在熱門景點及交通方便區位。基隆非法民宿占比全國最高，2021年至今查處14家非法業者。

違法旅館（含日租套房）比率偏高的宜蘭，縣府表示，稽查後的非法旅宿業名單公布在工旅處網站等網頁。

屏東非法民宿家數全國最高，上半年開罰未合法民宿57間、旅館8間。交旅處副處長倪國鈞說，未合法民宿8成在恆春、小琉球。

台灣省旅館公會理事長李素珍直言，政府針對合法旅宿有很多管制，管理力道甚至比非法業者多，即便取締開罰非法業者，但近年非法旅宿量不減反升，其中藏有很多黑數，不僅衝擊合法業者，也影響國際觀光客對台灣旅宿形象。

此外，雖然疫後觀光復甦，但今年上半年國內旅館家數卻較去年同期減少13家，民宿則暴增551家，又以宜蘭縣大增126家、澎湖縣97家、屏東縣75家最多。觀光局表示，旅館業者多因經營成本考量選擇退場，但民宿多為家庭副業，以自宅空閒房間經營，較不受影響。

李素珍指出，相較於日租套房、民宿業，飯店旅館的經營成本高，疫情期間衝擊更大。疫後旅宿市場逐漸改變，隨營運人力及各項成本上升，加上低價民宿遍地開花、新的頂級旅館投入市場，不少老牌旅館競爭力不足選擇退場，預估未來退場家數會愈來愈多。

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