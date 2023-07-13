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產銷調節預算常超支 陳吉仲挨批「補貼當安慰劑」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
農業產銷失衡頻繁，農委會預算編列越來越多，審計部、立法院不斷糾正農委會，除了超支成常態以外，部分農產品品項一在產銷失衡，年年都需要調節，成為國庫沉重負擔；農委會主委陳吉仲說，受天候影響大，樂意讓每筆經費使農民收入增加。本報資料照片
農業產銷失衡頻繁，農委會預算編列越來越多，審計部、立法院不斷糾正農委會，除了超支成常態以外，部分農產品品項一在產銷失衡，年年都需要調節，成為國庫沉重負擔；農委會主委陳吉仲說，受天候影響大，樂意讓每筆經費使農民收入增加。本報資料照片

農委會每年產銷調節預算愈編愈多，超支成常態，引發爭議，農委會主委陳吉仲昨解釋，極端化氣候事件影響農漁業部門，所以產銷調節變成機動調整，農委會樂意讓每一筆預算，讓農民收入增加。不過對於陳吉仲的說法，立委並不埋單，批評農委會的產銷調節，說穿了就是撒錢補貼，卻錯失農業轉型機會，葬送農村未來。

陳吉仲表示，農業生產很容易受到氣候、環境的改變，極端氣候事件正在影響整個農漁業部門，農委會就只有一個目標，要讓辛苦的農漁民收入高於成本，否則農漁民絕對不願意從事農業生產。

不過時代力量立委邱顯智說，農委會的產銷調節，說穿了就是撒錢補貼，還連年超支到審計部和國會預算中心都看不下去，竟然一句話推給極端氣候敷衍了事，是行政部門面對監督的最壞示範。陳吉仲應誠懇面對監督，痛定思痛，不要再把補貼當安慰劑。

民眾黨立委邱臣遠表示，有很多產銷問題都可提前預知因應，但農委會沒有長期完整的農業政策，重複收購補助，轉作也沒有作為，只會推卸責任，農委會嚴重失能、失職，對於計畫生產、價格監控、預警機制都失去功能，才會超支併決算嚴重。陳吉仲如果做不到，就要知所進退，不是一再強辯，虛耗納稅人血汗錢。

農委會 陳吉仲 漁民

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