議員爆：北市牙醫公會捐贈傳弊端

台北市牙醫師公會疫情期間捐贈隔離篩檢站（正壓檢疫亭），如今疑似爆發採購弊端。國民黨市議員游淑慧接獲北市牙醫師公會多名成員陳情，指前理事長賴德欽以「黃珊珊指定」為由，向一家幽靈廠商採購，違反內規。賴德欽強調，採購案經具名表決；黃珊珊昨發表聲明，對於樂捐團體內部採購糾紛並不清楚，也不便干涉。

游淑慧指出，二○二一年五月三級警戒，北市府需各式各樣醫療物資，包括口罩、快篩，以及戶外採檢亭，基本程序由捐贈單位自行接洽、採購，再與北市府聯繫，但過程中賴德欽指定廠商，這家指定廠商被爆設立金額僅十萬元，且是位在高雄杉林區的老舊透天厝，看不出營業運作，讓她聯想到小吃店標 得衛福部十六億快篩劑案翻版。

牙醫師公會理事葛建埔半年前向賴德欽提告圖利。他指出，公會採購辦法規定三家比價，此案卻以北市府指定並已採購為由，由一家獨家議價。公會規定視訊會議採購案不可超過一百萬，最後卻將一百卅萬拆成九十五萬跟卅五萬，報價單寫一百卅萬元，已經違法。

「周六牙醫師理監事要選舉，這是政治操作。」賴德欽說，當初市府急需這一座篩檢站，他才提供，採購拆成兩筆，委員會討論過，也經過理事會具名表決通過。