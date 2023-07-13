聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員爆：北市牙醫公會捐贈傳弊端

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市醫師公會疫情期間捐贈隔離篩檢站（正壓檢疫亭），如今疑似爆發採購弊端。國民黨市議員游淑慧接獲北市牙醫師公會多名成員陳情，指前理事長賴德欽以「黃珊珊指定」為由，向一家幽靈廠商採購，違反內規。賴德欽強調，採購案經具名表決；黃珊珊昨發表聲明，對於樂捐團體內部採購糾紛並不清楚，也不便干涉。

游淑慧指出，二○二一年五月三級警戒，北市府需各式各樣醫療物資，包括口罩、快篩，以及戶外採檢亭，基本程序由捐贈單位自行接洽、採購，再與北市府聯繫，但過程中賴德欽指定廠商，這家指定廠商被爆設立金額僅十萬元，且是位在高雄杉林區的老舊透天厝，看不出營業運作，讓她聯想到小吃店標 得衛福部十六億快篩劑案翻版。

牙醫師公會理事葛建埔半年前向賴德欽提告圖利。他指出，公會採購辦法規定三家比價，此案卻以北市府指定並已採購為由，由一家獨家議價。公會規定視訊會議採購案不可超過一百萬，最後卻將一百卅萬拆成九十五萬跟卅五萬，報價單寫一百卅萬元，已經違法。

「周六牙醫師理監事要選舉，這是政治操作。」賴德欽說，當初市府急需這一座篩檢站，他才提供，採購拆成兩筆，委員會討論過，也經過理事會具名表決通過。

北市 醫師 牙醫

延伸閱讀

AIT擴建惹議 游淑慧：內湖不要土霸主圈地為王

北市牙醫師公會捐贈新冠物資 議員爆：假藉黃珊珊名義規避採購流程

分析綠營這2區雙打戰力值王世堅加謝佩芬 游淑慧喊「開心」

游淑慧指李四川當晚猜到天坑元凶 釣出本尊留言被網讚爆

相關新聞

正壓檢疫亭 疫後恐淪「蚊子亭」

中央流行疫情指揮中心已解編，疫情期間立下汗馬功勞的「正壓檢疫亭」，空間大且難以被活用，疫後恐淪為路邊淒涼的「蚊子亭」。若...

產銷調節預算常超支 陳吉仲挨批「補貼當安慰劑」

農委會每年產銷調節預算愈編愈多，超支成常態，引發爭議，農委會主委陳吉仲昨解釋，極端化氣候事件影響農漁業部門，所以產銷調節...

流行性腦脊髓膜炎 黃金救援僅1-2天

若出現發燒、嘔吐、活動力差、後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，千萬不可輕忽，小心感染流行性腦脊髓膜炎，病情嚴重恐於1至2天內...

新生兒患唇顎裂...未諮詢「僅1成5留寶寶」 諮詢後增至8成

當知道肚裡胎兒唇顎裂，對爸媽來很煎熬。國內顱顏治療除長庚體系，近年北醫附醫也加入行列，北醫附醫與專長胎兒異常診斷的台兒診...

大台北、南部明後2天迎雨勢 周末起熱帶擾動消消長長

高溫炎熱，持續受午後熱對流影響，明、後天大台北、南部午後仍有機會出現明顯雨勢。周末起，隨著低壓帶逼近，其中的熱帶擾動消消...

議員爆：北市牙醫公會捐贈傳弊端

台北市牙醫師公會疫情期間捐贈隔離篩檢站（正壓檢疫亭），如今疑似爆發採購弊端。國民黨市議員游淑慧接獲北市牙醫師公會多名成員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦