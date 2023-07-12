感念捐贈疫苗 我推國際唇顎裂研修醫師計畫 首位日醫7月完訓

感念新冠疫情爆發之際，國際捐贈台灣疫苗逾900多萬劑疫苗，台灣胎兒醫學振興會發起「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」，提供全額獎學金給當時捐助我國疫苗的日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭6國醫師來台研修，首位參與訓練的日本森田皓貴醫師將於今年7月底學成歸國，也是台灣以醫療軟實力回報捐贈國的善行。

「國際唇顎裂研修醫師訓練計畫」由台灣胎兒醫學振興會統籌及北醫附醫顱顏中心、台兒診所合作發起，提供獎學金給6國醫師，協助來台研修唇顎裂，從產前診斷到顱顏整形重建手術的完整訓練課程，以及觀摩全世界獨一無二的胎兒唇顎裂聯合門診。該計畫在衛福部、外交部努力下，今年初迎來第一位研修醫師，為日本名古屋的整形外科醫師森田皓貴。

森田皓貴在日本愛知小兒保健醫療綜合中心服務，過去曾在柬埔寨擔任2年醫療志工，也因為醫療志工經驗，使他決定成為一名整形外科醫師，他對唇顎裂的治療特別感興趣。在台受訓期間，分別在北醫附醫和台兒診所兩邊研習，從胎兒診斷、門診諮詢、治療計畫、到修復手術技巧，甚至還參與唇顎裂父母工作坊，學習照顧唇顎裂寶寶的方式，他表示學習到比預想更豐富的知識，更推薦日本整型外科醫師加入此計畫。

台灣胎兒醫學振興會理事長張東曜表示，擁有顱顏治療頂尖團隊的北醫附醫顱顏中心、與專長胎兒異常診斷的台兒診所已經合作數年，雙方共同打造「胎兒唇顎裂門診」，讓唇顎裂寶寶不但在媽媽肚子裡就能診斷出精確分型，甚至出生前就能夠擬定0到18歲的治療計畫書，透過國際研修醫師訓練計畫，更有感疫苗捐贈國的人道精神，希望將這套超前部署的治療、診斷模式，回饋國際，也幫助更多唇顎裂家庭。

北醫附醫院長施俊明表示，北醫附醫顱顏中心於2017年成立，是全台第三個顱顏中心，也是最年輕的顱顏中心，在顱顏中心主任陳國鼎的帶領下，收治的唇顎裂病人超過全台5成以上，顱顏中心有3成病人來自海外，台灣的醫療軟實力有目共睹，北醫此次非常榮幸參與國際唇顎裂研修醫師訓練計劃，盼能藉此向世界傳達善的力量。

北醫附醫副院長暨國際醫療中心主任王偉表示，國際研修醫師返國後，將成為顱顏中心國際網路的分支，包括當地複雜顱顏案例轉介來台，或是來台治療返國後的後續追蹤與處理，都能提供更大的幫助，深化國際醫療合作關係。

陳國鼎表示，此套訓練計畫完整傳授顱顏中心多項創新醫療服務，包含與台兒診所合作「胎兒唇顎裂聯合門診」，由產檢醫師與整形外科醫師共同會診，於唇顎裂新生兒出生前擬定治療計劃，安撫準父母的焦慮。

新生兒誕生後，醫師與協調師隨即前往各個醫療機構，現場教導護理師唇顎裂新生兒照顧技巧，減少因照護問題而轉送醫學中心的風險。顱顏中心亦與台灣胎兒醫學振興會合作，開辦唇顎裂照護認證課程，教導醫療機構與產後護理之家唇顎裂照護技巧，準父母們無須四處奔波，輾轉尋覓適合的醫療機構與產後護理之家。