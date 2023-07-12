「流腦」症狀與感冒相似 輕忽恐致四肢截肢或2天內死亡

當出現與感冒相似的發燒、嘔吐、活動力差等症狀，千萬不要輕忽，如果後頸部僵硬、平衡感變差等症狀在一天內出現，小心感染流行性腦脊髓膜炎，嚴重時恐於1至2天死亡。全球統計，流行性腦脊髓膜炎無症狀帶菌率約5至10%，衛福部疾管署2001年調查，20至24歲男性腦膜炎雙球菌鼻咽帶菌率達2.3%，一旦發病，恐嚴重衝擊生命。

台灣兒童感染症醫學會昨舉辦衛教活動，提醒國人加強預防流行性腦脊髓膜炎。並邀請藝人林志玲擔任腦膜炎預防與關懷大使，推出「The End. 阿拉丁」與「The End. 睡美人」衛教手冊。

台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，流行性腦脊髓膜炎致病菌為革蘭氏陰性雙球菌，依細菌結構分類，容易造成疾病的血清型為A、B、C、W、X、Y，國內以B型為大宗，占率約81%，傳染途徑為飛沫傳染，長時間處在同一個居住空間或教室族群，容易互相傳染，且約有5%至20%個案，未出現流行性腦脊髓膜炎症狀，直接進展成流行性腦脊膜炎敗血症，對於智力發展與全身健康造成嚴重衝擊。

2000年左右，曾發生一名護理師、一名成功嶺役男罹患感冒後，竟在兩天內死亡的案例。李秉穎說，當時引起社會恐慌，隨後證實兩人均是罹患流行性腦脊髓膜炎，卻輕忽相關症狀不幸死亡。

台灣兒童感染症醫學會理事長黃玉成說，流行性腦脊髓膜炎發病8小時內，症狀不明顯，與感冒相似，如發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等，直到第9至15小時，才可能出現相對典型的後頸部僵硬、平衡感變差等症狀，此時若輕忽沒有盡速就醫，在16至24小時之間，可能就會造成器官衰竭甚至死亡。

黃玉成說，流行性腦脊髓膜炎治療以抗生素為主，但患者也需要住進加護病房觀察，少數個案甚至須透過洗腎維持身體功能，特別是流行性腦脊髓膜炎會侵襲大腦與血液，恐可能因為中樞神經感染嚴重，造成腦性麻痺、聽力喪失、智力受損、癲癇等神經學後遺症；甚至因血液功能驟減需要截肢，臨床上不少案例，為感染此病後，造成血管阻塞，嚴重時還有四肢都必須截肢的案例。

「嬰幼兒感染流行性腦脊髓膜炎風險較大，但較大兒童也不可輕忽。」黃玉成表示，臨床上曾收治一名10歲女童，罹患流行性腦脊髓膜炎住院治療多日後，就在出院前發現，一隻耳朵的聽力完全喪失，達到失聰的程度，且已無法挽回。

黃玉成指出，流行性腦脊髓膜炎治療以抗生素為主，尤其是流行性腦脊髓膜炎會侵襲大腦與血液，恐造成中樞神經感染嚴重，引起腦性麻痺、聽力喪失、智力受損、癲癇等神經學後遺症，黃金救援時間僅24至48小時，即使給予適當治療，死亡率仍達10至15%，每7位患者就有1人具死亡風險。

防範流行性腦脊髓膜炎，幼童平時應多勤洗手、戴口罩、減少出入人流密集場所，黃玉成提醒，接種疫苗也是預防方式之一，同時也可自費接種疫苗，一劑約6000元左右，一歲以下幼童需打兩劑，滿一歲後再追加一劑，成人則接種一劑疫苗，避免遭到感染。