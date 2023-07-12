展望會9國外計畫區將自立 資助人飛越9千公里與孩子道別

台灣世界展望會長期透過兒童資助計畫，募集國內資助人愛心，幫助國內外弱勢兒童，今年共有9個由台灣資助的國外計畫區成功自立。展望會於6月舉辦關懷行之旅，邀資助人前往波士尼亞與赫塞哥維納與資助多年的兒童見面。26歲的林依葶，出社會賺錢後即資助2個孩子，這次不顧家人反對，也要跨越9000公里與波士尼亞的孩子道別，孫亦增則不惜推掉工作機會，也要實現與孩子的承諾。

展望會說，波士尼亞的政經情勢複雜，宗教、群族多元且分裂，為展望會在當地的服務帶來挑戰，除了幫助羅姆人（Roma）兒童、暴力受害者、偏鄉等最脆弱的族群，更致力於彌補人與人之間的裂痕，例如在學校創辦社團，將不同背景的學生聚在一起活動，破除彼此偏見。

從事銀行業的孫亦增，在與資助童通信的過程中，因為孩子信中的一句「希望您有機會能來我的國家」而堅守著承諾，不惜推掉工作機會也要來參加關懷行之旅。除了與孩子見面，在實際走訪計畫區後，他忍不住感慨道「捐錢資助真的是最簡單的事！」

9天8夜的旅程中，孫亦增對社區裡孩子和大人臉上的笑容印象深刻，展望會與在地的連結與付出更深深打動了他，「在這個服務的環節裡，真正辛苦的是展望會工作人員在現場發現問題、解決問題。」他說「這並不是結束，而是更好的開始！」

26歲的林依葶，是這次關懷行之旅中最年輕的資助人，在高中時聽見老師分享兒童資助計畫，就一直放在心上，開始工作後立刻資助兩名兒童，「工作很累、挫折的時候，回家看見信箱裡有孩子的來信，鬱悶的心情就一掃而空。」她笑說，「是孩子療癒了我！」儘管家人因擔心而反對，林依葶還是堅持想在最後見孩子一面。