快訊

中職／狀元出爐！台鋼選擇林子偉 8年來首位旅外野手

生命中不能承受之輕：作家米蘭．昆德拉逝世，享耆壽94歲

確定同桌共進晚餐！侯友宜、郭台銘出席議長聯誼會 中間隔「這4人」

展望會9國外計畫區將自立 資助人飛越9千公里與孩子道別

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
林依葶正在拍攝孩子的手作作品，她說：「展望會很用心將我們的捐款落實在教養、心理健康等各種層面。」圖/台灣世界展望會提供
林依葶正在拍攝孩子的手作作品，她說：「展望會很用心將我們的捐款落實在教養、心理健康等各種層面。」圖/台灣世界展望會提供

台灣世界展望會長期透過兒童資助計畫，募集國內資助人愛心，幫助國內外弱勢兒童，今年共有9個由台灣資助的國外計畫區成功自立。展望會於6月舉辦關懷行之旅，邀資助人前往波士尼亞與赫塞哥維納與資助多年的兒童見面。26歲的林依葶，出社會賺錢後即資助2個孩子，這次不顧家人反對，也要跨越9000公里與波士尼亞的孩子道別，孫亦增則不惜推掉工作機會，也要實現與孩子的承諾。

展望會說，波士尼亞的政經情勢複雜，宗教、群族多元且分裂，為展望會在當地的服務帶來挑戰，除了幫助羅姆人（Roma）兒童、暴力受害者、偏鄉等最脆弱的族群，更致力於彌補人與人之間的裂痕，例如在學校創辦社團，將不同背景的學生聚在一起活動，破除彼此偏見。

從事銀行業的孫亦增，在與資助童通信的過程中，因為孩子信中的一句「希望您有機會能來我的國家」而堅守著承諾，不惜推掉工作機會也要來參加關懷行之旅。除了與孩子見面，在實際走訪計畫區後，他忍不住感慨道「捐錢資助真的是最簡單的事！」

9天8夜的旅程中，孫亦增對社區裡孩子和大人臉上的笑容印象深刻，展望會與在地的連結與付出更深深打動了他，「在這個服務的環節裡，真正辛苦的是展望會工作人員在現場發現問題、解決問題。」他說「這並不是結束，而是更好的開始！」

26歲的林依葶，是這次關懷行之旅中最年輕的資助人，在高中時聽見老師分享兒童資助計畫，就一直放在心上，開始工作後立刻資助兩名兒童，「工作很累、挫折的時候，回家看見信箱裡有孩子的來信，鬱悶的心情就一掃而空。」她笑說，「是孩子療癒了我！」儘管家人因擔心而反對，林依葶還是堅持想在最後見孩子一面。

展望會指出，台灣世界展望會的服務遍布30個國家、79個計畫區，透過匯集資助人每月的資助款項，投入資助童所居住的社區發展，平均資助1名孩子，會有4名兒童受益。今年除了波士尼亞，尼日、海地、宏都拉斯、玻利維亞、亞美尼亞等世界各國，都有計畫區在台灣資助人長期愛心資助下即將自立；而在世界各地，尚有許多急需幫助的脆弱地區，聯合國更估計當前全球極端貧困兒童已達3.56億，展望會邀請更多人一起加入兒童資助的行列。

孫亦增被當地孩子的笑容與自信深深打動，感嘆道：「捐錢資助真的是最簡單的事！」圖/台灣世界展望會提供
孫亦增被當地孩子的笑容與自信深深打動，感嘆道：「捐錢資助真的是最簡單的事！」圖/台灣世界展望會提供

世界展望會

延伸閱讀

歌手公路險出車禍！車子爆胎嚴重打滑差點出事

黃國昌稱23筆不動產為種菜畸零地 綠議員張錦豪踢爆有停車場

防積淹水打造韌性城市 嘉市議員要求市府開挖滯洪池普設雨水撲滿

南蘇丹單親媽來台發聲 揭兒童飢餓、失學、童婚現況

相關新聞

大台北、南部明後2天迎雨勢 周末起熱帶擾動消消長長

高溫炎熱，持續受午後熱對流影響，明、後天大台北、南部午後仍有機會出現明顯雨勢。周末起，隨著低壓帶逼近，其中的熱帶擾動消消...

非新冠超額死亡提高 專家：可能與疫後醫護出走潮有關

新冠疫情降級解封，但國內超額死亡卻未隨之下降。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今表示，超額死亡未如預期降至低點，且以非新冠...

罕病SMA藥物一劑4900萬 精準醫療協會籲健保給付篩檢

精準健康是趨勢，台灣精準醫療產業協會徵詢產、官、學、研、醫、病六大領域專家意見，提出「2023精準健康產業政策白皮書」 ...

「流腦」症狀與感冒相似 輕忽恐致四肢截肢或2天內死亡

當出現與感冒相似的發燒、嘔吐、活動力差等症狀，千萬不要輕忽，如果後頸部僵硬、平衡感變差等症狀在一天內出現，小心感染流行性...

國1湖口南下路段事故大塞車 車流「紫爆」回堵3公里

國道1號南下88公里湖口服務區路段，今天下午6時許發生事故，由於正逢下班時間，車潮一度回堵3公里，高速公路呈現「紫爆」，...

落實環境議題更加廣泛 全國NGOs團體明拜會4大政黨

2024總統大選倒數近6個月，為讓台灣環境議題面向與層次更多廣泛且更加落實，全國NGOs環境會議籌備委員成員明將拜訪四大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦