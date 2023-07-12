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大台北、南部明後2天迎雨勢 周末起熱帶擾動消消長長

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明、後天大台北、南部午後仍有機會出現明顯雨勢。示意圖。圖／聯合報資料照片
明、後天大台北、南部午後仍有機會出現明顯雨勢。示意圖。圖／聯合報資料照片

高溫炎熱，持續受午後熱對流影響，明、後天大台北、南部午後仍有機會出現明顯雨勢。周末起，隨著低壓帶逼近，其中的熱帶擾動消消長長，雖有機會生成，但變化仍不明朗，各地降雨機率提高，天氣轉趨不穩。

中央氣象局預報員廖經翔指出，明、後兩天與今天天氣類似，均為高溫炎熱、受午後熱對流影響，其中大台北、南部地區、各地山區，午後有機會出現明顯雨勢。

到了周六，低壓帶往北邊移動，東半部、南部地區、整天都有局部短暫陣雨，南部地區午後熱對流情況則相對較不明顯。

廖經翔說，周日低壓帶影響台灣，有機會有熱帶系統生成，但何時及其位置，目前因有高度不確定，仍難預測，因此各地降雨機率都會提高，水氣變多，天氣更不穩定。

中央氣象局傍晚發布高溫燈號，明天中午前後，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣，有連續出現36度高溫機率。台北市、新北市、花蓮縣氣溫36度以上。

廖經翔提醒，明、後兩天各地普遍高溫32度至35度，其中台北市、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮，明天亦可能有36度以上高溫。周六起，受低壓帶水氣影響，雲量增多，高溫稍降約2、3度，但依舊炎熱。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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