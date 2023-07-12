大台北、南部明後2天迎雨勢 周末起熱帶擾動消消長長

高溫炎熱，持續受午後熱對流影響，明、後天大台北、南部午後仍有機會出現明顯雨勢。周末起，隨著低壓帶逼近，其中的熱帶擾動消消長長，雖有機會生成，但變化仍不明朗，各地降雨機率提高，天氣轉趨不穩。

中央氣象局預報員廖經翔指出，明、後兩天與今天天氣類似，均為高溫炎熱、受午後熱對流影響，其中大台北、南部地區、各地山區，午後有機會出現明顯雨勢。

到了周六，低壓帶往北邊移動，東半部、南部地區、整天都有局部短暫陣雨，南部地區午後熱對流情況則相對較不明顯。

廖經翔說，周日低壓帶影響台灣，有機會有熱帶系統生成，但何時及其位置，目前因有高度不確定，仍難預測，因此各地降雨機率都會提高，水氣變多，天氣更不穩定。

中央氣象局傍晚發布高溫燈號，明天中午前後，雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣，有連續出現36度高溫機率。台北市、新北市、花蓮縣氣溫36度以上。